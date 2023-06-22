https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879769308.html
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"
В Берлине прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2023
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"
В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:14
2023-06-22T12:14
2023-06-22T12:15
в мире
берлин (город)
германия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879765912_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_7f0adc5ce6c9867ce10145abca371683.jpg
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии на СССР, сообщает посольство РФ в Германии. В акции, в ходе которой перед памятником в Тиргартене были расставлены свечи в форме звёзды и памятных дат 1941-45, приняли участие представители посольства во главе с атташе по вопросам обороны, а также ряд неравнодушных жителей Берлина. Акция прошла по инициативе организации "Berliner Freunde der Völker Rußlands e.V" (Берлинские друзья России). Схожие мероприятия пройдут сегодня и в ряде других городов Германии.
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879765912_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c75afa4c9fe8f942a7eabf081c10181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Берлин (город), Германия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"
В Берлине в годовщину начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча памяти"
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии на СССР, сообщает посольство РФ в Германии.
В акции, в ходе которой перед памятником в Тиргартене были расставлены свечи в форме звёзды и памятных дат 1941-45, приняли участие представители посольства во главе с атташе по вопросам обороны, а также ряд неравнодушных жителей Берлина.
Акция прошла по инициативе организации "Berliner Freunde der Völker Rußlands e.V" (Берлинские друзья России). Схожие мероприятия пройдут сегодня и в ряде других городов Германии.