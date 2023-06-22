Рейтинг@Mail.ru
В Берлине прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 22.06.2023 (обновлено: 12:15 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879769308.html
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"
В Берлине прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2023
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"
В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:14
2023-06-22T12:15
в мире
берлин (город)
германия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879765912_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_7f0adc5ce6c9867ce10145abca371683.jpg
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии на СССР, сообщает посольство РФ в Германии. В акции, в ходе которой перед памятником в Тиргартене были расставлены свечи в форме звёзды и памятных дат 1941-45, приняли участие представители посольства во главе с атташе по вопросам обороны, а также ряд неравнодушных жителей Берлина. Акция прошла по инициативе организации "Berliner Freunde der Völker Rußlands e.V" (Берлинские друзья России). Схожие мероприятия пройдут сегодня и в ряде других городов Германии.
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879765912_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c75afa4c9fe8f942a7eabf081c10181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Берлин (город), Германия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"

В Берлине в годовщину начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча памяти"

© Фото : Посольство России в Германии Акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене в Берлине
Акция Свеча памяти на советском мемориале в Тиргартене в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Посольство России в Германии
Акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии на СССР, сообщает посольство РФ в Германии.
В акции, в ходе которой перед памятником в Тиргартене были расставлены свечи в форме звёзды и памятных дат 1941-45, приняли участие представители посольства во главе с атташе по вопросам обороны, а также ряд неравнодушных жителей Берлина.
Акция прошла по инициативе организации "Berliner Freunde der Völker Rußlands e.V" (Берлинские друзья России). Схожие мероприятия пройдут сегодня и в ряде других городов Германии.
© Фото : Посольство России в Германии Акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене в Берлине
Акция Свеча памяти на советском мемориале в Тиргартене в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Посольство России в Германии
Акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене в Берлине
 
В миреБерлин (город)ГерманияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала