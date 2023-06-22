https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879769308.html

В Берлине прошла акция "Свеча памяти"

В Берлине прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2023

В Берлине прошла акция "Свеча памяти"

В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:14

2023-06-22T12:14

2023-06-22T12:15

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берлин (город)

германия

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. В Берлине ранним утром прошла акция "Свеча памяти" на советском мемориале в Тиргартене, приуроченная к 82-й годовщине вероломного нападения нацистской Германии на СССР, сообщает посольство РФ в Германии. В акции, в ходе которой перед памятником в Тиргартене были расставлены свечи в форме звёзды и памятных дат 1941-45, приняли участие представители посольства во главе с атташе по вопросам обороны, а также ряд неравнодушных жителей Берлина. Акция прошла по инициативе организации "Berliner Freunde der Völker Rußlands e.V" (Берлинские друзья России). Схожие мероприятия пройдут сегодня и в ряде других городов Германии.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, берлин (город), германия, россия, великая отечественная война (1941-1945)