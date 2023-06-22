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ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 22.06.2023
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10:34 22.06.2023 (обновлено: 12:02 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/aktivy-1879742202.html
ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине
ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 22.06.2023
ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине
Евросоюз готовит юридическую базу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей в целях восстановления Украины, предложение будет РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:34
2023-06-22T12:02
россия
европа
украина
урсула фон дер ляйен
кристиан виганд
дмитрий песков
еврокомиссия
евросоюз
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РИМ, 22 июн — РИА Новости. Евросоюз готовит юридическую базу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей в целях восстановления Украины, предложение будет готово до начала летних каникул, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Юридически это не простое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты", — сказала она.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документы сообщило, что рабочая группа ЕС пришла к выводу, что нет законного основания, позволяющего полностью конфисковать российские активы. В мае издание Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию написало, что в ЕС заморожено 24,1 миллиарда евро частных средств российских граждан, попавших под санкции. В том же месяце представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил о заморозке более 200 миллиардов евро активов Банка России.Говоря о предложении предоставить Украине пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро, фон дер Ляйен напомнила, что Брюссель уже выделил Киеву 30 миллиардов, несмотря на то что последний бюджет ЕС не предусматривал таких крупных потрясений, как пандемия коронавируса и начало конфликта на Украине. "Теперь мы должны смотреть за текущий год, в 2024-2027 годы: и если мы посмотрим на нужды Украины, то это наше предложение, состоящее на треть в виде дотаций и на две трети в виде кредитов", — добавила верховный еврокомиссар.Фон дер Ляйен также подчеркнула, что для вступления Украины в ЕС "нет точного календаря". По ее словам, этот процесс зависит от проводимых Киевом реформ и от внутренних процедур ЕК. В октябре выйдет письменный отчет Еврокомиссии, в котором будут сформулированы "последующие шаги".Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Накануне постпреды стран ЕС согласовали одиннадцатый пакет рестрикций. Согласно разным источникам, в список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование российских грузовых прицепов в ЕС, ограничения на транзит нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" и другие меры, включая персональные санкции.
https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879162633.html
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879028971.html
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россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, кристиан виганд, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Кристиан Виганд, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине

Глава ЕК: ЕС юридически готовит использование активов России для восстановления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 22 июн — РИА Новости. Евросоюз готовит юридическую базу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей в целях восстановления Украины, предложение будет готово до начала летних каникул, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Юридически это не простое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты", — сказала она.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
19 июня, 14:54
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документы сообщило, что рабочая группа ЕС пришла к выводу, что нет законного основания, позволяющего полностью конфисковать российские активы. В мае издание Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию написало, что в ЕС заморожено 24,1 миллиарда евро частных средств российских граждан, попавших под санкции. В том же месяце представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил о заморозке более 200 миллиардов евро активов Банка России.
Говоря о предложении предоставить Украине пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро, фон дер Ляйен напомнила, что Брюссель уже выделил Киеву 30 миллиардов, несмотря на то что последний бюджет ЕС не предусматривал таких крупных потрясений, как пандемия коронавируса и начало конфликта на Украине.
"Теперь мы должны смотреть за текущий год, в 2024-2027 годы: и если мы посмотрим на нужды Украины, то это наше предложение, состоящее на треть в виде дотаций и на две трети в виде кредитов", — добавила верховный еврокомиссар.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что для вступления Украины в ЕС "нет точного календаря". По ее словам, этот процесс зависит от проводимых Киевом реформ и от внутренних процедур ЕК. В октябре выйдет письменный отчет Еврокомиссии, в котором будут сформулированы "последующие шаги".
Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
Накануне постпреды стран ЕС согласовали одиннадцатый пакет рестрикций. Согласно разным источникам, в список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование российских грузовых прицепов в ЕС, ограничения на транзит нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" и другие меры, включая персональные санкции.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
18 июня, 21:11
 
РоссияЕвропаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенКристиан ВигандДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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