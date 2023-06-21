https://ria.ru/20230621/zoloto-1879513128.html

Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым

Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым - РИА Новости, 21.06.2023

Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым

Возвращение коллекции крымских музеев на полуостров после несправедливого решения Верховного суда Нидерландов возможно только при выполнении задач спецоперации, РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:35

2023-06-21T11:35

2023-06-21T11:38

специальная военная операция на украине

нидерланды

украина

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сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Возвращение коллекции крымских музеев на полуостров после несправедливого решения Верховного суда Нидерландов возможно только при выполнении задач спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что решение Верховного суда Нидерландов оставить в силе вердикт Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине является дополнительной мотивацией вернуть коллекцию в Крым непосредственно из Киева. "Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, исходя из логики войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Российские золотовалютные резервы просто украли, так что странно было бы ожидать справедливого решения в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото, действительно, довезут до Киева", - сказал журналистам Аксенов. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. Верховный суд Нидерландов 9 июня оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

https://ria.ru/20230610/zoloto-1877364596.html

https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html

нидерланды

украина

россия

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, украина, в мире, сергей аксенов (политик), россия, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, ситуация в днр и лнр