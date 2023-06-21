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Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 21.06.2023 (обновлено: 11:38 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/zoloto-1879513128.html
Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым
Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым - РИА Новости, 21.06.2023
Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым
Возвращение коллекции крымских музеев на полуостров после несправедливого решения Верховного суда Нидерландов возможно только при выполнении задач спецоперации, РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:35
2023-06-21T11:38
специальная военная операция на украине
нидерланды
украина
в мире
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
ситуация вокруг коллекции скифского золота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Возвращение коллекции крымских музеев на полуостров после несправедливого решения Верховного суда Нидерландов возможно только при выполнении задач спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что решение Верховного суда Нидерландов оставить в силе вердикт Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине является дополнительной мотивацией вернуть коллекцию в Крым непосредственно из Киева. "Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, исходя из логики войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Российские золотовалютные резервы просто украли, так что странно было бы ожидать справедливого решения в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото, действительно, довезут до Киева", - сказал журналистам Аксенов. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. Верховный суд Нидерландов 9 июня оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20230610/zoloto-1877364596.html
https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html
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нидерланды, украина, в мире, сергей аксенов (политик), россия, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, В мире, Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов рассказал, как можно вернуть скифское золото в Крым

Аксенов заявил, что вернуть скифское золото в Крым можно, только выполнив задачи СВО

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Возвращение коллекции крымских музеев на полуостров после несправедливого решения Верховного суда Нидерландов возможно только при выполнении задач спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что решение Верховного суда Нидерландов оставить в силе вердикт Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине является дополнительной мотивацией вернуть коллекцию в Крым непосредственно из Киева.
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"Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, исходя из логики войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Российские золотовалютные резервы просто украли, так что странно было бы ожидать справедливого решения в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото, действительно, довезут до Киева", - сказал журналистам Аксенов.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. Верховный суд Нидерландов 9 июня оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеНидерландыУкраинаВ миреСергей Аксенов (политик)РоссияРеспублика КрымСитуация вокруг коллекции скифского золотаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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