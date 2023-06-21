Рейтинг@Mail.ru
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zemletryasenie-1879463859.html
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 21.06.2023
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:35
2023-06-21T00:35
происшествия
камчатский край
командорские острова
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 21 июня. Магнитуда составила 4,8. Расстояние до ближайшего населенного пункта села Никольское Алеутского округа Камчатского края 145 километров. Очаг залегал на глубине 26 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879045351.html
камчатский край
командорские острова
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, командорские острова, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатский край, Командорские острова, Тихий океан, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение

Вблизи Командорских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 21 июня. Магнитуда составила 4,8. Расстояние до ближайшего населенного пункта села Никольское Алеутского округа Камчатского края 145 километров. Очаг залегал на глубине 26 километров", - говорится в сообщении.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
На Камчатке произошло землетрясение
19 июня, 04:59
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
 
ПроисшествияКамчатский крайКомандорские островаТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала