https://ria.ru/20230621/zemletryasenie-1879463859.html

Вблизи Командорских островов произошло землетрясение

Вблизи Командорских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 21.06.2023

Вблизи Командорских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:35

2023-06-21T00:35

2023-06-21T00:35

происшествия

камчатский край

командорские острова

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло утром 21 июня. Магнитуда составила 4,8. Расстояние до ближайшего населенного пункта села Никольское Алеутского округа Камчатского края 145 километров. Очаг залегал на глубине 26 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879045351.html

камчатский край

командорские острова

тихий океан

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происшествия, камчатский край, командорские острова, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)