В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов
В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов и 64 значимых объектов
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
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"На сегодняшний день от воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а так же более 11,5 тыс. (11795) жилых домов. Внутри помещений, освободившихся от воды, специалистами МЧС России проводятся дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только за последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено свыше 40 тонн бутилированной воды.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.