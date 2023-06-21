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В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов

В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов - РИА Новости, 21.06.2023

В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов

Более 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:24

2023-06-21T06:24

2023-06-21T06:24

россия

херсонская область

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "На сегодняшний день от воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а так же более 11,5 тыс. (11795) жилых домов. Внутри помещений, освободившихся от воды, специалистами МЧС России проводятся дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что только за последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено свыше 40 тонн бутилированной воды. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230620/kladbischa-1879304128.html

россия

херсонская область

киев

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россия, херсонская область , киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс