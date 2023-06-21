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В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов - РИА Новости, 21.06.2023
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06:24 21.06.2023
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В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов
В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов - РИА Новости, 21.06.2023
В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов
Более 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:24
2023-06-21T06:24
россия
херсонская область
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "На сегодняшний день от воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а так же более 11,5 тыс. (11795) жилых домов. Внутри помещений, освободившихся от воды, специалистами МЧС России проводятся дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что только за последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено свыше 40 тонн бутилированной воды. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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россия, херсонская область , киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов

В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов и 64 значимых объектов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"На сегодняшний день от воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а так же более 11,5 тыс. (11795) жилых домов. Внутри помещений, освободившихся от воды, специалистами МЧС России проводятся дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только за последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено свыше 40 тонн бутилированной воды.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияХерсонская областьКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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