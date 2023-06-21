https://ria.ru/20230621/zabaykale-1879552600.html

Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР

Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 21.06.2023

Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР

Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:09

2023-06-21T14:09

2023-06-21T14:10

надежные люди

забайкальский край

донецкая народная республика

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ЧИТА, 21 июн - РИА Новости. Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. Ранее Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал там и оценил ход восстановление соцобъектов. "Нами совместно с районом определены приоритетные мероприятия на 2023 год и, предварительно, на 2024 и 2025 годы. В первую очередь, это восстановление школ и детских садов, учреждений среднего профессионального образования, коммунальной инфраструктуры", - сказал Осипов. Он уточнил, что Забайкалье будет восстанавливать скважины, водопроводы, системы очистки и фильтрации воды, дороги. Также край окажет помощь в приобретении коммунальной техники. "Нужно, чтобы люди как можно быстрее оказались в нормальной среде в своих городах и селах", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

забайкальский край, донецкая народная республика