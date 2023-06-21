https://ria.ru/20230621/zabaykale-1879552600.html
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР
Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:09
2023-06-21T14:09
2023-06-21T14:10
надежные люди
забайкальский край
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ЧИТА, 21 июн - РИА Новости. Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. Ранее Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал там и оценил ход восстановление соцобъектов. "Нами совместно с районом определены приоритетные мероприятия на 2023 год и, предварительно, на 2024 и 2025 годы. В первую очередь, это восстановление школ и детских садов, учреждений среднего профессионального образования, коммунальной инфраструктуры", - сказал Осипов. Он уточнил, что Забайкалье будет восстанавливать скважины, водопроводы, системы очистки и фильтрации воды, дороги. Также край окажет помощь в приобретении коммунальной техники. "Нужно, чтобы люди как можно быстрее оказались в нормальной среде в своих городах и селах", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, донецкая народная республика
Надежные люди, Забайкальский край, Донецкая Народная Республика
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР
Забайкалье в первую очередь восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР
ЧИТА, 21 июн - РИА Новости. Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Ранее Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. Вице-премьер - полпред президента РФ
на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
побывал там и оценил ход восстановление соцобъектов.
"Нами совместно с районом определены приоритетные мероприятия на 2023 год и, предварительно, на 2024 и 2025 годы. В первую очередь, это восстановление школ и детских садов, учреждений среднего профессионального образования, коммунальной инфраструктуры", - сказал Осипов.
Он уточнил, что Забайкалье будет восстанавливать скважины, водопроводы, системы очистки и фильтрации воды, дороги. Также край окажет помощь в приобретении коммунальной техники.
"Нужно, чтобы люди как можно быстрее оказались в нормальной среде в своих городах и селах", - добавил губернатор.
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