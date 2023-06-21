Рейтинг@Mail.ru
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:09 21.06.2023 (обновлено: 14:10 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/zabaykale-1879552600.html
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР
Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:09
2023-06-21T14:10
надежные люди
забайкальский край
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152158/41/1521584139_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a72c6c8761394d8a4287bfb9f822bf91.jpg
ЧИТА, 21 июн - РИА Новости. Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. Ранее Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал там и оценил ход восстановление соцобъектов. "Нами совместно с районом определены приоритетные мероприятия на 2023 год и, предварительно, на 2024 и 2025 годы. В первую очередь, это восстановление школ и детских садов, учреждений среднего профессионального образования, коммунальной инфраструктуры", - сказал Осипов. Он уточнил, что Забайкалье будет восстанавливать скважины, водопроводы, системы очистки и фильтрации воды, дороги. Также край окажет помощь в приобретении коммунальной техники. "Нужно, чтобы люди как можно быстрее оказались в нормальной среде в своих городах и селах", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html
забайкальский край
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152158/41/1521584139_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_dbb00531327a9aed01cf3c265e334ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, донецкая народная республика
Надежные люди, Забайкальский край, Донецкая Народная Республика
Забайкалье восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР

Забайкалье в первую очередь восстановит учреждения образования в подшефном районе ДНР

© Pixabay / markusspiskeШкольник у доски
Школьник у доски - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Pixabay / markusspiske
Школьник у доски. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 21 июн - РИА Новости. Забайкальский край в первую очередь восстановит учреждения образования и коммунальную инфраструктуру в подшефном Старобешевском районе ДНР, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Ранее Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал там и оценил ход восстановление соцобъектов.
"Нами совместно с районом определены приоритетные мероприятия на 2023 год и, предварительно, на 2024 и 2025 годы. В первую очередь, это восстановление школ и детских садов, учреждений среднего профессионального образования, коммунальной инфраструктуры", - сказал Осипов.
Он уточнил, что Забайкалье будет восстанавливать скважины, водопроводы, системы очистки и фильтрации воды, дороги. Также край окажет помощь в приобретении коммунальной техники.
"Нужно, чтобы люди как можно быстрее оказались в нормальной среде в своих городах и селах", - добавил губернатор.
Владелица фермы переедала 1,5 тыс перепелиных яиц бойцам и переселенцам на Кубани
Владелица фермы на Кубани передала партию перепелиных яиц бойцам СВО
Вчера, 12:14
 
Надежные людиЗабайкальский крайДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала