https://ria.ru/20230621/vybory-1879484524.html

Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора

Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора - РИА Новости, 21.06.2023

Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора

Избирательная комиссия Омской области приняла документы на должность губернатора региона от "Коммунистов России" и ЛДПР, рассказали в пресс-службе регионального РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:07

2023-06-21T09:07

2023-06-21T09:07

политика

омская область

россия

александр бурков

виталий хоценко

лдпр

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ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Избирательная комиссия Омской области приняла документы на должность губернатора региона от "Коммунистов России" и ЛДПР, рассказали в пресс-службе регионального избиркома. Теперь на должность губернатора Омской области претендуют пять кандидатов, три из них - партийцы, два - самовыдвиженцы. Ранее документы подали представитель КПРФ Андрей Алехин и самовыдвиженцы Юрий Александров и Вадим Черкин. Самовыдвиженцам дополнительно к подписям депутатов надо еще собрать около 7 тысяч подписей избирателей. "Документы на выдвижение представили представитель партии Коммунисты России - Владимир Казанин и представитель партии ЛДПР - Максим Макаленко", - сообщили в пресс-службе. В областном избиркоме добавили, что в ближайшее время с документами на выдвижение ожидают представителя партии "Единая Россия". Партия выдвинула на выборы врио губернатора региона Виталия Хоценко. Он был назначен на должность 29 марта вместо ушедшего в отставку Александра Буркова. "Напомним, в поддержку своего выдвижения кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Представить документы для регистрации кандидаты должны до 26 июля", - добавили в пресс-службе регионального избиркома. Досрочные выборы нового губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября 2023 года. ​

https://ria.ru/20230620/vybory-1879454477.html

https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, омская область, россия, александр бурков, виталий хоценко, лдпр, коммунисты россии, кпрф