https://ria.ru/20230621/vybory-1879484524.html
Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора
Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора - РИА Новости, 21.06.2023
Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора
Избирательная комиссия Омской области приняла документы на должность губернатора региона от "Коммунистов России" и ЛДПР, рассказали в пресс-службе регионального РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:07
2023-06-21T09:07
2023-06-21T09:07
политика
омская область
россия
александр бурков
виталий хоценко
лдпр
коммунисты россии
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg
ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Избирательная комиссия Омской области приняла документы на должность губернатора региона от "Коммунистов России" и ЛДПР, рассказали в пресс-службе регионального избиркома. Теперь на должность губернатора Омской области претендуют пять кандидатов, три из них - партийцы, два - самовыдвиженцы. Ранее документы подали представитель КПРФ Андрей Алехин и самовыдвиженцы Юрий Александров и Вадим Черкин. Самовыдвиженцам дополнительно к подписям депутатов надо еще собрать около 7 тысяч подписей избирателей. "Документы на выдвижение представили представитель партии Коммунисты России - Владимир Казанин и представитель партии ЛДПР - Максим Макаленко", - сообщили в пресс-службе. В областном избиркоме добавили, что в ближайшее время с документами на выдвижение ожидают представителя партии "Единая Россия". Партия выдвинула на выборы врио губернатора региона Виталия Хоценко. Он был назначен на должность 29 марта вместо ушедшего в отставку Александра Буркова. "Напомним, в поддержку своего выдвижения кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Представить документы для регистрации кандидаты должны до 26 июля", - добавили в пресс-службе регионального избиркома. Досрочные выборы нового губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230620/vybory-1879454477.html
https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22dece5f5417caa18eabae9c7453abdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омская область, россия, александр бурков, виталий хоценко, лдпр, коммунисты россии, кпрф
Политика, Омская область, Россия, Александр Бурков, Виталий Хоценко, ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ
Избирком Омской области зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора
В Омской области зарегистрировали кандидатами на пост губернатора Казанина и Макаленко