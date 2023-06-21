https://ria.ru/20230621/vuz-1879554835.html

Новые профили появились в педагогических вузах в 2023 году

Новые профили появились в педагогических вузах в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023

Новые профили появились в педагогических вузах в 2023 году

Несколько новых профилей появилось в педагогических вузах, например, технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:19

2023-06-21T14:19

2023-06-21T15:21

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько новых профилей появилось в педагогических вузах, например, технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании, технологическое образование и образовательная робототехника, на них уже можно подать заявление на поступление, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. "Перечень направлений подготовки специалистов в педагогических вузах обновляется ежегодно. В 2023 году впервые заявлено несколько профилей: технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании, технологическое образование и образовательная робототехника, здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, инженерная педагогика, медиакоммуникации в образовании, экспертно-аналитическая деятельность в профессиональном образовании", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что участники специальной военной операции могут поступить в вузы по отдельной квоте. Также в Минпросвещения подчеркнули, что создан "навигатор" педагогических вузов будьучителем.рф для желающих стать педагогами, на сайте собрано более 160 вузов, из которых 34 - профильно педагогические, а в остальных указаны педагогические специальности. В зависимости от критериев, которые важны для каждого конкретного пользователя, навигатор предложит подборку оптимальных вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях, выбрать вуз можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования, региону и направлению – от школьной математики до специализированных предметов, отметили в пресс-службе. "Профессия учителя становится более статусной. Подтверждение тому – стабильный рост количества желающих получить высшее педагогическое образование. Отрадно, что все больше ребят свое будущее связывают именно с педагогическими специальностями. В 2022 году в педвузы было подано более 370 тысяч заявлений. Нынешняя приемная кампания проходит в Год педагога и наставника, и число желающих стать учителем, по предварительным данным, будет еще больше", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В 2023/24 учебном году количество бюджетных мест на педагогические направления подготовки составляет 75 тысяч, заключили в минпросвещения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, навигатор абитуриента