https://ria.ru/20230621/vilnit-1879355674.html

Игорь Вильнит: новая АПЛ на смену "Бореям" должна прийти в 2037 году

Игорь Вильнит: новая АПЛ на смену "Бореям" должна прийти в 2037 году - РИА Новости, 21.06.2023

Игорь Вильнит: новая АПЛ на смену "Бореям" должна прийти в 2037 году

В Санкт-Петербурге в среду открывается одиннадцатый по счету Международный военно-морской салон (МВМС-2023), одна из крупнейших мировых площадок для... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:00

2023-06-21T11:00

2023-06-21T11:00

интервью

игорь вильнит

россия

цкб мт "рубин"

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В Санкт-Петербурге в среду открывается одиннадцатый по счету Международный военно-морской салон (МВМС-2023), одна из крупнейших мировых площадок для демонстрации последних достижений в области военного кораблестроения, связи и морских вооружений. Свои достижения в области подводного кораблестроения представит на выставке и ведущее в России Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". О том, какие перспективы ждет ВМФ России в будущем, и какие новинки будут представлены на салоне в этом году, рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.– Игорь Владимирович, АПЛ класса "Борей" находятся в активной стадии строительства уже более 25 лет. За это время был разработан и воплощается в жизнь уже более 10 лет проект "Борей-А". Будут ли другие проекты модернизации этого проекта, условно "Борей-Б" и так далее? Если да, как скоро?– Прежде всего отмечу, что мы постоянно вносим улучшения при строительстве серийных заказов. Во-первых, по результатам испытаний головного корабля совместно с заказчиком и "Севмашем", заводом-строителем, мы определили, что можно оптимизировать на серийных подводных лодках. Во-вторых, появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям.О том, что будет дальше, вправе говорить только госзаказчик. Со своей стороны могу лишь сказать, что наше конструкторское бюро не только сопровождает строительство серии, но и работает на перспективу.– На прошлой выставке "Армия" был представлен концепт-проект "Арктур", который должен стать универсальной платформой-носителем для оружия и других технических средств. Какое оружие и техсредства планируется на ней разместить?– Концепция "Арктура" ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям. Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием – от оперативно-тактического до стратегического. Это касается и другой полезной нагрузки – необитаемых подводных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, элементов сетевых систем. Для определения облика корабля использованы массы и габариты существующих комплексов, а также предусмотрен разумный "запас на неопределенность". Какие из этих возможностей будут востребованы – зависит и от технического прогресса, и от общей обстановки, и от взглядов Военно-морского флота.– Главное достоинство АПЛ – ее скрытность. За счет чего планируется обеспечить этот фактор для проекта "Арктур"? Как изменится внешнее покрытие подводной лодки? За счет чего можно уменьшить водоизмещение "Арктура", и каким оно может быть?– Обеспечение скрытности за последние 20 лет стало заметно сложнее, поскольку растут возможности космических систем, появляется самая различная необитаемая техника. Уже недостаточно только снижать шумность новых подводных лодок, необходимо активнее работать со вторичным акустическим полем и с другими физическими полями, изменять методы связи и получения навигационных данных. Концепция "Арктура" – попытка осмысления этих новых реальностей. Его необычная форма продиктована стремлением снизить уровень отраженного гидроакустического сигнала. Эта форма будет работать совместно с новым активным покрытием, которое будет не только поглощать сигнал гидролокатора, но и гасить его. Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный – безвальная энергетическая установка с полным электродвижением.Вопрос с водоизмещением достоин отдельного рассмотрения. Вообще-то задачей проектанта и заказчика должно быть снижение стоимости, а не нормального водоизмещения. При этом из более чем 100-летнего опыта подводного кораблестроения хорошо видно, что повышение характеристик подводной лодки почти всегда ведет к росту их водоизмещения и стоимости. Особенно заметной эта тенденция стала с началом борьбы за акустическую скрытность – снижение шумности требует увеличения объемов. Необитаемая техника, предлагаемая нами для повышения скрытности, также требует объема для размещения и обслуживания. С другой стороны, целый ряд принятых свыше 50 лет назад норм на сегодня является избыточным, пересмотр этих норм и проектных подходов позволяет уменьшить и стоимость, и водоизмещение. Эти две кривые – рост нормального водоизмещения за счет повышения характеристик и его снижение за счет отказа от избыточных требований – по нашим прогнозам, "встретятся" в концепт-проекте "Арктур".– Насколько командование ВМФ проявляет интерес к проекту "Арктур"? Есть ли у них уже замечания, пожелания? Есть ли у ЦКБ "Рубин" или у конкурентов (КБ "Малахит") альтернативные проекты?– Напомню, что модель "Арктура" в 2022 году была представлена именно на стенде Главкомата, что уже показывает интерес командования. Конечно, необычный вид "Арктура" вызвал множество дискуссий, что и было целью представления этой концепции. Пока эти дискуссии не обрели каких-то организационных форм, но мы полагаем, что часть идей, заложенных в "Арктур", найдет путь и в программы научно-исследовательских работ, и в задания на проектирование новых ракетоносцев.Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль.– Насколько успешно идут работы по созданию воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) и литий-ионной батареи для неатомных подводных лодок? Согласилось ли командование ВМФ с вашим проектом решения ВНЭУ на основе риформинга?– Министерство обороны утвердило техническое задание и график создания ВНЭУ и литий-ионной батареи, и в соответствии с этими документами ведутся работы. Мы успешно завершили испытания ВНЭУ на береговом стенде еще в 2015 году, но по некоторым причинам финансирование работ было приостановлено на несколько лет, а затем возобновлено. Как в части ВНЭУ, так и в части литий-ионной батареи мы заменили некоторых поставщиков, выстроив более оптимальную производственную кооперацию.О решениях командования флота я говорить не могу, но "Рубин" действительно представил вариант ВНЭУ на основе риформинга дизельного топлива. Сейчас создается корабельный образец установки. Все военно-морские базы России могут хранить дизельное топливо, поэтому дополнительных затрат на инфраструктуру не понадобится. ВНЭУ не требует специального обслуживания, конструкторские решения обеспечат ее работу до планового заводского ремонта корабля.– Как отнеслось к проекту неатомной подводной лодки "Амур е600" командование Военно-морского флота? Есть ли у него перспективы для экспорта?– "Амур е600", как вы можете судить по названию, относится к экспортному семейству наших неатомных подводных лодок "Амур". Главное командование Военно-морского флота разрешило нам представить эту модель в прошлом году на своем стенде, но лодка задумана как экспортная. "Е600" удачно дополняет линейку "Амуров" и позволяет заказчику выбрать именно ту лодку, которая наилучшим образом подходит к имеющимся у него задачам, условиям эксплуатации и бюджету. А необходимость замены экспортных подводных лодок, закупленных в 80-е годы, встает сейчас перед многими ВМС."Рубин" продолжает работу над этим проектом, мы прорабатываем варианты, в которых он может быть выполнен. Уже сейчас можно сказать, что мы рассматриваем возможность предлагать разного рода "безэкипажные" подводные лодки, выполненные на базе самого компактного варианта, имеющего наибольшую дальность и автономность.– Какие усовершенствования приобрел проект 636? Есть ли у проекта перспектива дальнейшего развития?– От заказа к заказу проект 636 модернизируется, особенно это касается радиоэлектронного вооружения, а также повышения скрытности корабля. В проект внесены некоторые наработки, примененные на подводных лодках следующего поколения типа "Лада". Проект 636 можно совершенствовать и дальше, модернизационный запас еще не исчерпан.– Как развивается проект неатомной подводной лодки проекта 677? Насколько он изменился по сравнению с первоначальным?– Серия подводных лодок "Лада" строится на "Адмиралтейских верфях" по улучшенному проекту. Все комплексы радиоэлектронного вооружения переведены на современную элементную базу, увеличены их возможности и надежность. Модернизировано корабельное оборудование, в том числе система электродвижения, дизель-генераторы, устройство РДП.Возможности развития проекта "Лада" этим не исчерпывается. На примере проекта 877/636 можно проследить, как модернизационный потенциал позволяет кораблю оставаться современным на протяжении многих десятилетий. "Лада" создана по тому же принципу, поэтому со временем может быть усовершенствовано ее радиоэлектронное вооружение и электроэнергетика: можно встроить отсек с ВНЭУ и заменить свинцово-кислотную батарею на литий-ионную, что существенно увеличит подводную автономность. Проект "Лады" допускает размещение новых корабельных систем и нового вооружения.Хочу также отметить, что по сравнению с подводными лодками предшествующих проектов "Лада" отличается более высоким уровнем безопасности. Этому способствуют новые средства борьбы с объемными пожарами: система азотного пожаротушения и средство защиты поверхностей от температурного воздействия. Азот, в отличие от фреона, который использовался ранее, безопасен для личного состава и оборудования корабля. Система азотного пожаротушения позволяет снизить в помещениях содержание кислорода до 17-19% – при этой концентрации кислорода атмосфера в корпусе лодки не поддерживает горения, но не оказывает вредного воздействия на человека. В результате имеющиеся на лодке горючие материалы не воспламенятся, а очаги возгорания затухают.Кроме того, на поверхности оборудования, кабели, трубопроводы, арматуру, межотсечные переборки нанесено специальное покрытие, которое под воздействием высокой температуры превращается в эффективный тепловой экран. Этот экран обеспечивает защиту от температурного воздействия до момента прекращения пожара после герметизации помещения. В результате пожар не распространяется, а значимое для живучести лодки оборудование и кабели сохраняют свою функциональность. Оба этих решения были внедрены еще на головной "Ладе" и уже применены и на других подводных лодках проектов "Рубина".– Некоторые подводные лодки проекта 877 служат уже более тридцати лет. Удалось ли определить срок службы подводных лодок проекта 636?– Долгой службе любого корабля способствуют своевременный ремонт и модернизация. В России и за рубежом с участием "Рубина" отремонтированы с продлением срока службы 15 российских и иностранных подводных лодок проектов 877 и 636. Работы на верфи по среднему ремонту занимают, как правило, около 24 месяцев. Если на то было желание экспортного заказчика, мы устанавливали новое оборудование как российского, так и иностранного производства.Что же касается предельного срока службы проекта 636, то, как и в случае с кораблями проекта 877, он проверяется эксплуатацией. Отдельные подводные лодки проекта 636 подошли к сроку службы 25 лет. Обычно корабль служит 10 лет до первого среднего ремонта, еще через 10 лет проводится второй средний ремонт с продлением срока службы до десяти лет, в зависимости от состояния корпуса и основных систем.– Насколько успешно идет процесс создания глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований, о котором вы говорили в 2020 году?– Интеграция АНПА с подводными и надводными носителями – это основное направление развития подводной робототехники, которым мы занимаемся. "Рубин" сейчас проектирует аппараты различных классов, которые смогут взаимодействовать в группе и обмениваться информацией как внутри группы, так и с носителями различного типа. Это один из ключевых шагов к созданию сетецентрической системы, о которой вы упомянули.– На "Армии-2022" представители "Рубина" говорили, что в разработке находится "дюжина разных проектов" в сфере робототехники. На какой они стадии сейчас? Появились ли новые проекты?– Выполняется технический проект нового изделия, несколько комплексов изготавливаются и испытываются. При этом мы совершенствуем и улучшаем такие важные технические характеристики аппаратов, как автономность плавания, дальность гидроакустической и радиосвязи, расширяем их функциональные возможности.Также "Рубин" тесно взаимодействует с министерством обороны, анализируя опыт проведения спецоперации и решения новых задач, которые появились перед разработчиками подводной техники в последнее время.– На какой стадии разработки находится проект подводного имитатора "Суррогат"?– Разработка "Суррогата" находится на стадии научно-исследовательской работы. Как и при создании другой необитаемой техники, основной сложностью является не разработка оборудования или конструкций, а создание и отработка алгоритмов. Для "Суррогата" определяющей системой является, очевидно, система имитации физических полей. Общие принципы построения и функционирования этой системы были определены в работе, которую по нашему заказу выполнили институты РАН: Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова и Институт океанологии им. П.П. Ширшова. Второе, не менее сложное направление – разработка алгоритмов действий аппарата в целом. В отличие от воздушных и надводных аппаратов, подводный аппарат-имитатор должен действовать полностью автономно, без внешнего управления. То есть те методы управления кораблем, которыми на борту "классической" подводной лодки пользовался бы командир, должны быть заложены в программное обеспечение. И чем больше автономность аппарата, тем больше "непредвиденных" ситуаций необходимо предвидеть в разрабатываемых алгоритмах. Все эти программы и алгоритмы должны быть проверены и отработаны, сперва в электронном виде, затем на макетах, и только после этого можно будет говорить о постройке аппарата.– Завершены ли ОКР по подводному беспилотнику "Амулет"?– Да, работы завершены как по АНПА сверхлегкого класса "Амулет", так и телеуправляемому аппарату сверхлегкого класса "Талисман". Изготовлены опытные образцы изделий, проведены полномасштабные натурные испытания. Один из аппаратов "Амулет" был испытан в условиях Крайнего Севера, сотрудники "Рубина" приняли участие в арктической экспедиции "Умка-2021". Сейчас мы ведем работу по сертификации документации на АНПА "Амулет" в Российском морском регистре судоходства. А на Международном военно-морском салоне мы покажем нового представителя семейства телеуправляемых аппаратов – "Талисман-2". Он оснащен видеосистемой для осмотровых работ на глубинах до 70 метров, работает под водой непрерывно до четырех часов.– Каковы экспортные перспективы ваших подводных беспилотников?– Рынок подводных беспилотников активно развивается, потребности в аппаратах различного класса и назначения постоянно растут. Наше преимущество – в комплексном предложении, мы не просто проектируем и строим аппарат, но также поставляем вместе с ним средства связи и управления, доставки и базирования, тренажеры и программы обучения. Экспортные заказчики проявляют интерес к нашим проектам, и мы ведем активную работу по выходу на международные рынки.

https://ria.ru/20230319/submariny-1858864854.html

https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html

https://ria.ru/20230427/varshavyanka-1868072339.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, игорь вильнит, россия, цкб мт "рубин"