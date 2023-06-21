https://ria.ru/20230621/uolles-1879685691.html

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО - РИА Новости, 21.06.2023

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, США хотят, чтобы на посту остался нынешний глава альянса Йенс Столтенберг,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:48

2023-06-21T22:48

2023-06-21T22:57

в мире

сша

вашингтон (штат)

бен уоллес

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марк рютте

йенс столтенберг

нидерланды

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, США хотят, чтобы на посту остался нынешний глава альянса Йенс Столтенберг, сообщает издание Economist. "Этого не произойдет", - отметил Уоллес в интервью изданию, комментируя свои надежды занять место Столтенберга. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего генсека. Уоллес также предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра. Согласно изданию, Вашингтон, возможно, считал предпочтительной кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте, однако тот якобы несколько раз отказывался от предложения. Близкие к Уоллесу источники в свою очередь утверждают, что процесс отбора остается открытым. Как отмечает Economist, сама Британия столкнулась с проблемой запасов боеприпасов. Уоллес указал на то, что переданные Киеву ракеты Storm Shadow не производились в течение десятилетия. Чтобы восстановить цепочки поставок для производства ПТРК NLAW, потребовался почти год. "Большая проблема состоит в том, что у нас нет денег", - добавил министр. Он также отметил, что НАТО не следует продвигаться к Тихоокеанскому региону и согласился с позицией Парижа, который выступил против открытия офиса связи альянса в Токио. По мнению Уоллеса, преемнику Столтенберга придется угождать одновременно и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230619/stoltenberg-1879136868.html

https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html

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вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), бен уоллес, нато, марк рютте, йенс столтенберг, нидерланды