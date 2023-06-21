Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 21.06.2023 (обновлено: 22:57 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/uolles-1879685691.html
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО - РИА Новости, 21.06.2023
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, США хотят, чтобы на посту остался нынешний глава альянса Йенс Столтенберг,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T22:48
2023-06-21T22:57
в мире
сша
вашингтон (штат)
бен уоллес
нато
марк рютте
йенс столтенберг
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769764915_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_f5686bff687b7f5ac415343233d9d7c7.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, США хотят, чтобы на посту остался нынешний глава альянса Йенс Столтенберг, сообщает издание Economist. "Этого не произойдет", - отметил Уоллес в интервью изданию, комментируя свои надежды занять место Столтенберга. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего генсека. Уоллес также предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра. Согласно изданию, Вашингтон, возможно, считал предпочтительной кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте, однако тот якобы несколько раз отказывался от предложения. Близкие к Уоллесу источники в свою очередь утверждают, что процесс отбора остается открытым. Как отмечает Economist, сама Британия столкнулась с проблемой запасов боеприпасов. Уоллес указал на то, что переданные Киеву ракеты Storm Shadow не производились в течение десятилетия. Чтобы восстановить цепочки поставок для производства ПТРК NLAW, потребовался почти год. "Большая проблема состоит в том, что у нас нет денег", - добавил министр. Он также отметил, что НАТО не следует продвигаться к Тихоокеанскому региону и согласился с позицией Парижа, который выступил против открытия офиса связи альянса в Токио. По мнению Уоллеса, преемнику Столтенберга придется угождать одновременно и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230619/stoltenberg-1879136868.html
https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html
сша
вашингтон (штат)
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769764915_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_ce127e5716e45c27ed415bb3b66f82fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), бен уоллес, нато, марк рютте, йенс столтенберг, нидерланды
В мире, США, Вашингтон (штат), Бен Уоллес, НАТО, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Нидерланды
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет новым генсеком НАТО

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, США хотят, чтобы на посту остался нынешний глава альянса Йенс Столтенберг, сообщает издание Economist.
"Этого не произойдет", - отметил Уоллес в интервью изданию, комментируя свои надежды занять место Столтенберга. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего генсека.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени
19 июня, 13:54
Уоллес также предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра. Согласно изданию, Вашингтон, возможно, считал предпочтительной кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте, однако тот якобы несколько раз отказывался от предложения. Близкие к Уоллесу источники в свою очередь утверждают, что процесс отбора остается открытым.
Как отмечает Economist, сама Британия столкнулась с проблемой запасов боеприпасов. Уоллес указал на то, что переданные Киеву ракеты Storm Shadow не производились в течение десятилетия. Чтобы восстановить цепочки поставок для производства ПТРК NLAW, потребовался почти год. "Большая проблема состоит в том, что у нас нет денег", - добавил министр.
Он также отметил, что НАТО не следует продвигаться к Тихоокеанскому региону и согласился с позицией Парижа, который выступил против открытия офиса связи альянса в Токио.
По мнению Уоллеса, преемнику Столтенберга придется угождать одновременно и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Вчера, 20:27
 
В миреСШАВашингтон (штат)Бен УоллесНАТОМарк РюттеЙенс СтолтенбергНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала