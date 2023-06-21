https://ria.ru/20230621/ukraina-1879686090.html

Глава офиса Зеленского: Украина работает над временем поставок истребителей

Глава офиса Зеленского: Украина работает над временем поставок истребителей - РИА Новости, 21.06.2023

Глава офиса Зеленского: Украина работает над временем поставок истребителей

Украина работает со своими союзниками над временем поставок ей истребителей и считает вопросом близкого будущего решение Запада о поставках ей ракет дальнего... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:56

2023-06-21T22:56

2023-06-21T22:56

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сша

андрей ермак

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Украина работает со своими союзниками над временем поставок ей истребителей и считает вопросом близкого будущего решение Запада о поставках ей ракет дальнего радиуса действия, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Мы сейчас плотно работаем с партнерами над времен для (поставок) истребителей, а до этого - для танков. Но вопрос сейчас во времени", - заявил он в ходе своего онлайн-выступления в Atlantic Council. Ермак добавил, что Киев до сих пор ждет ракеты дальнего радиуса действия. "Но я надеюсь и верю, что это опции очень-очень близкого будущего", - добавил он. Белый дом до сих пор отказывается включать оперативно-тактические ракеты ATACMS в пакеты военной помощи, объясняя это угрозой нежелательной эскалации, малой численностью ракет в распоряжении Пентагона и их спорной востребованностью в условиях конфликта. В конце мая Байден говорил, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет, однако затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений и США не планируют поставлять ракеты. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879673115.html

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