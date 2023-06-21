Рейтинг@Mail.ru
Глава офиса Зеленского ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879673115.html
Глава офиса Зеленского ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой
Глава офиса Зеленского ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой - РИА Новости, 21.06.2023
Глава офиса Зеленского ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ожидает, что страны НАТО пригласят Украину в альянс с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:13
2023-06-21T20:13
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
андрей ермак
джейк салливан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5c8e2f068621661c9e2ca7504362a82b.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ожидает, что страны НАТО пригласят Украину в альянс с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период. "Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой, но с конкретным сигналом… что это решено и это произошло", - заявил Ермак в ходе своего онлайн-выступления в Atlantic Council, добавив, что в течение "транзитного периода" Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые не должны заменить собой членство страны в военном блоке. По мнению Ермака, нахождение страны в состоянии войны, "не может быть препятствием для приглашения Украины в альянс". Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://radiosputnik.ria.ru/20230621/nato-1879518842.html
https://ria.ru/20230621/nato-1879468089.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_cf88b2cbf510cbb35629da893b2a6ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, андрей ермак, джейк салливан, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джейк Салливан, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава офиса Зеленского ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ожидает, что страны НАТО пригласят Украину в альянс с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период.
"Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой, но с конкретным сигналом… что это решено и это произошло", - заявил Ермак в ходе своего онлайн-выступления в Atlantic Council, добавив, что в течение "транзитного периода" Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые не должны заменить собой членство страны в военном блоке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Столтенберг заявил о намерении привести Украину к стандартам НАТО
Вчера, 11:59
По мнению Ермака, нахождение страны в состоянии войны, "не может быть препятствием для приглашения Украины в альянс".
Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
СМИ: Франция пересмотрела позицию по вступлению Украины в НАТО
Вчера, 02:04
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДжейк СалливанНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала