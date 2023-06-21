Глава офиса Зеленского ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ожидает, что страны НАТО пригласят Украину в альянс с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период.
"Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой, но с конкретным сигналом… что это решено и это произошло", - заявил Ермак в ходе своего онлайн-выступления в Atlantic Council, добавив, что в течение "транзитного периода" Киеву должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые не должны заменить собой членство страны в военном блоке.
По мнению Ермака, нахождение страны в состоянии войны, "не может быть препятствием для приглашения Украины в альянс".
Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.