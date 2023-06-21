https://ria.ru/20230621/ukraina-1879549310.html

Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта

Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта - РИА Новости, 21.06.2023

Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта

Владимир Зеленский заявил в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си, что Киев не согласится на заморозку конфликта независимо от результатов украинского... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:54

2023-06-21T13:54

2023-06-21T14:53

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си, что Киев не согласится на заморозку конфликта независимо от результатов украинского контрнаступления.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова."Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на заморозку конфликта, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - заявил Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879321153.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, ситуация в днр и лнр