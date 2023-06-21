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Неприглашение в НАТО в июле не станет концом света, заявила посол Украины - РИА Новости, 21.06.2023
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11:13 21.06.2023
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Неприглашение в НАТО в июле не станет концом света, заявила посол Украины
Неприглашение в НАТО в июле не станет концом света, заявила посол Украины - РИА Новости, 21.06.2023
Неприглашение в НАТО в июле не станет концом света, заявила посол Украины
Отсутствие приглашения вступить в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле не станет для Киева концом света, заявила в интервью газете Politico глава миссии... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:13
2023-06-21T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
наталья галибаренко
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отсутствие приглашения вступить в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле не станет для Киева концом света, заявила в интервью газете Politico глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. "Это не конец света, если в Вильнюсе не будет приглашения (вступить в НАТО - ред.) ... Поэтому не сегодня... но, может быть, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?" - заявила она. Как пишет издание, украинские чиновники понимают, что страна не станет членом НАТО, пока идут боевые действия, и что прямое приглашение вступить в альянс на саммите в Вильнюсе маловероятно, но они по-прежнему настаивают на том, чтобы лидеры стран НАТО приняли соответствующее "политическое решение". "Давайте обговорим какое-то обязательство – например, когда позволят условия, когда закончится война", - заявила Галибаренко, отметив, что украинцы - реалисты и не настаивают прямо сейчас на членстве. По ее словам, Украина хочет "какого-то приглашения или, по крайней мере, обязательства", чтобы "рассмотреть сроки и условия членства". Она отметила, что Владимир Зеленский "не может просто снова поехать в Вильнюс для семейного фото". Ранее газета Financial Times писала со ссылкой на осведомленные источники, что Зеленский дал понять лидерам стран НАТО, что он не посетит июльский саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Киева в альянс. Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но он хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
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в мире, украина, наталья галибаренко, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Наталья Галибаренко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Неприглашение в НАТО в июле не станет концом света, заявила посол Украины

Посол Украины Галибаренко: неприглашение в НАТО на саммите в Литве не станет концом света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отсутствие приглашения вступить в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле не станет для Киева концом света, заявила в интервью газете Politico глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
"Это не конец света, если в Вильнюсе не будет приглашения (вступить в НАТО - ред.) ... Поэтому не сегодня... но, может быть, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?" - заявила она.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Как пишет издание, украинские чиновники понимают, что страна не станет членом НАТО, пока идут боевые действия, и что прямое приглашение вступить в альянс на саммите в Вильнюсе маловероятно, но они по-прежнему настаивают на том, чтобы лидеры стран НАТО приняли соответствующее "политическое решение".
"Давайте обговорим какое-то обязательство – например, когда позволят условия, когда закончится война", - заявила Галибаренко, отметив, что украинцы - реалисты и не настаивают прямо сейчас на членстве. По ее словам, Украина хочет "какого-то приглашения или, по крайней мере, обязательства", чтобы "рассмотреть сроки и условия членства". Она отметила, что Владимир Зеленский "не может просто снова поехать в Вильнюс для семейного фото".
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Ранее газета Financial Times писала со ссылкой на осведомленные источники, что Зеленский дал понять лидерам стран НАТО, что он не посетит июльский саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Киева в альянс.
Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но он хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНаталья ГалибаренкоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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