Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы России
Исследование: внутренний туризм в России за четыре года вырос в полтора раза
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россияне стали больше путешествовать по России, за четыре года внутренние поездки выросли на 50 процентов, самый высокий рост показали республики Северного Кавказа и Тюменская область, говорится в исследовании "Сбераналитики", которое есть у РИА Новости.
Там уточнили, что исследование проведено на базе аналитической панели "Туризм", для анализа использовались обезличенные ретроспективные данные о количестве туристических поездок и тратах отдыхающих, сравнивались данные первых кварталов 2019 года и 2023 года.
"За четыре года внутренний туризм в стране вырос на 50 процентов. Максимальный рост показали Карачаево-Черкесия (в 3,1 раза), Кабардино-Балкария (в 2,2 раза) и Тюменская область (в 1,8 раза)", – сообщили в сервисе.
Эксперты выяснили, что главными центрами притяжения туристов по-прежнему остаются Москва (13,6 процента – доля от общего турпотока в 2023 году), Московская область (12,7 процента), Санкт-Петербург (8,6 процента) и Краснодарский край (7,1 процента).
"Именно на Кубани гости останавливаются дольше всего. Также в продолжительные поездки, неделя и дольше, отдыхающие едут в Ставропольский и Алтайский края, Калининградскую область, Камчатский край и Сахалинскую область", – рассказали в сервисе.
Аналитики отметили, что нетипичные для массового отдыха регионы, такие как Ингушетия или Чукотский автономный округ, чаще выбирает молодежь. Туристов особенно привлекают всесезонный курорт "Армхи" (Ингушетия) и заповедник "Остров Врангеля" (Чукотка).
"Люди постарше предпочитают Ставрополье с Нарзанной галереей, Москву с усадьбами и соборами и морские курорты Краснодарского края. Средний возраст туриста в этих регионах – 42 года", – уточнили в "Сбераналитике".