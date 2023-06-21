В Абхазии возложили цветы в годовщину ввода российских миротворцев
Руководство Абхазии возложило цветы в Сухуме в годовщину ввода российских миротворцев
© SputnikПамять российских миротворцев почтили в Абхазии
© Sputnik
Память российских миротворцев почтили в Абхазии
СУХУМ, 21 июн – РИА Новости. Руководство и общественность Абхазии в годовщину ввода миротворческих сил России в республику возложило цветы к памятнику миротворцам в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
В Абхазию 21 июня 1994 года были введены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.
В возложении приняли участие вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, сотрудники российской дипмиссии, представительства Россотрудничества, Дома Москвы, абхазские военные и российские соотечественники.
Военнослужащие Вооруженных сил России выполняли миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 год. Годом ранее руководителем Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии был назначен Сергей Шойгу (на тот момент занимавший должность председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям России, сейчас министр обороны РФ). Участниками миротворческой операции стали до 70 тысяч человек, в том числе военнослужащие воздушно-десантных войск, военно-воздушных сил и ВМФ России, медики и гражданские специалисты. Вывод миротворцев из Абхазии начался 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии.
Памятник миротворцам был открыт на сухумской набережной 8 декабря 2017 года по инициативе межрегиональной общественной организации "Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец".
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.