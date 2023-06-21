Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии возложили цветы в годовщину ввода российских миротворцев - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 21.06.2023 (обновлено: 16:16 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/tsvety-1879607264.html
В Абхазии возложили цветы в годовщину ввода российских миротворцев
В Абхазии возложили цветы в годовщину ввода российских миротворцев - РИА Новости, 21.06.2023
В Абхазии возложили цветы в годовщину ввода российских миротворцев
Руководство и общественность Абхазии в годовщину ввода миротворческих сил России в республику возложило цветы к памятнику миротворцам в Сухуме, передает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:15
2023-06-21T16:16
в мире
абхазия
россия
сергей шамба
владимир ануа
михаил шургалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879606617_12:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_540116264c2b40a42d4220e13e22dada.jpg
СУХУМ, 21 июн – РИА Новости. Руководство и общественность Абхазии в годовщину ввода миротворческих сил России в республику возложило цветы к памятнику миротворцам в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. В Абхазию 21 июня 1994 года были введены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. В возложении приняли участие вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, сотрудники российской дипмиссии, представительства Россотрудничества, Дома Москвы, абхазские военные и российские соотечественники. Военнослужащие Вооруженных сил России выполняли миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 год. Годом ранее руководителем Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии был назначен Сергей Шойгу (на тот момент занимавший должность председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям России, сейчас министр обороны РФ). Участниками миротворческой операции стали до 70 тысяч человек, в том числе военнослужащие воздушно-десантных войск, военно-воздушных сил и ВМФ России, медики и гражданские специалисты. Вывод миротворцев из Абхазии начался 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии. Памятник миротворцам был открыт на сухумской набережной 8 декабря 2017 года по инициативе межрегиональной общественной организации "Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец". Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878972150.html
https://ria.ru/20230609/aeroport-1877324259.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879606617_921:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_25e61b6fcc5c3451ab6f50df377d7174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, россия, сергей шамба, владимир ануа, михаил шургалин
В мире, Абхазия, Россия, Сергей Шамба, Владимир Ануа, Михаил Шургалин
В Абхазии возложили цветы в годовщину ввода российских миротворцев

Руководство Абхазии возложило цветы в Сухуме в годовщину ввода российских миротворцев

© SputnikПамять российских миротворцев почтили в Абхазии
Память российских миротворцев почтили в Абхазии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik
Память российских миротворцев почтили в Абхазии
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 июн – РИА Новости. Руководство и общественность Абхазии в годовщину ввода миротворческих сил России в республику возложило цветы к памятнику миротворцам в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
В Абхазию 21 июня 1994 года были введены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.
В возложении приняли участие вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, сотрудники российской дипмиссии, представительства Россотрудничества, Дома Москвы, абхазские военные и российские соотечественники.
Военнослужащие Вооруженных сил России выполняли миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 год. Годом ранее руководителем Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии был назначен Сергей Шойгу (на тот момент занимавший должность председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям России, сейчас министр обороны РФ). Участниками миротворческой операции стали до 70 тысяч человек, в том числе военнослужащие воздушно-десантных войск, военно-воздушных сил и ВМФ России, медики и гражданские специалисты. Вывод миротворцев из Абхазии начался 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии.
Сухум - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол
18 июня, 10:18
Памятник миротворцам был открыт на сухумской набережной 8 декабря 2017 года по инициативе межрегиональной общественной организации "Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец".
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Сухум, набережная - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум"
9 июня, 20:53
 
В миреАбхазияРоссияСергей ШамбаВладимир АнуаМихаил Шургалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала