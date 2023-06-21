https://ria.ru/20230621/troitsa-1879668817.html

В центре Грабаря не видят критических угроз для "Троицы"

В центре Грабаря не видят критических угроз для "Троицы" - РИА Новости, 21.06.2023

В центре Грабаря не видят критических угроз для "Троицы"

Критических угроз для сохранности иконы "Троица" Андрея Рублева сейчас не наблюдается, сообщил РИА Новости гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:36

2023-06-21T19:36

2023-06-21T19:52

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Критических угроз для сохранности иконы "Троица" Андрея Рублева сейчас не наблюдается, сообщил РИА Новости гендиректор центра Грабаря Дмитрий Сергеев."В храме Христа Спасителя фиксируется оптимальная для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева температура, есть некоторое отклонение по уровню влажности. Но критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается", - сказал собеседник агентства.В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви. Собеседник в РПЦ сообщил РИА Новости, что к иконе ежедневно подходят до 5-6 тысяч человек.Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, новости культуры, религия, сергий радонежский, русская православная церковь