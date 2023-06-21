https://ria.ru/20230621/trevoga-1879484376.html

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2023

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:05

2023-06-21T09:05

2023-06-21T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным карты, сигнал тревоги в Днепропетровской области поступил в 08.45 (совпадает с мск), через 15 минут сигнал прозвучал и в Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина