https://ria.ru/20230621/trevoga-1879484376.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.06.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:05
2023-06-21T09:05
2023-06-21T09:16
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днепропетровская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным карты, сигнал тревоги в Днепропетровской области поступил в 08.45 (совпадает с мск), через 15 минут сигнал прозвучал и в Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области