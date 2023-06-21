https://ria.ru/20230621/tramvaychiki-1879679853.html
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж - РИА Новости, 21.06.2023
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:24
2023-06-21T21:24
2023-06-21T21:24
общество
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
северный речной вокзал
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города. Как передает корреспондент РИА Новости, на причале около Киевского вокзала в первый день после старта выстроились очереди, чтобы прокатиться на них. Как рассказал один из сотрудников, с утра очереди были еще больше, и чтобы снизить нагрузку, по маршруту "Киевский вокзал–Шелепихинская набережная" также начали курсировать суда Radisson. Прокатиться на них можно также бесплатно, хотя обычно билеты на них начинаются от 600 рублей. Трамвайчики будут бесплатными еще два дня, потом билет будет стоить 150 рублей в будни и 300 в выходные, исключение - абонементы "Единый" на 90 и 365 дней - поездка без дополнительной платы. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной вокзал. Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек. Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности. Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост–Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, северный речной вокзал
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Северный Речной вокзал
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города.
Как передает корреспондент РИА Новости, на причале около Киевского вокзала в первый день после старта выстроились очереди, чтобы прокатиться на них. Как рассказал один из сотрудников, с утра очереди были еще больше, и чтобы снизить нагрузку, по маршруту "Киевский вокзал–Шелепихинская набережная" также начали курсировать суда Radisson. Прокатиться на них можно также бесплатно, хотя обычно билеты на них начинаются от 600 рублей.
Трамвайчики будут бесплатными еще два дня, потом билет будет стоить 150 рублей в будни и 300 в выходные, исключение - абонементы "Единый" на 90 и 365 дней - поездка без дополнительной платы.
Президент России Владимир Путин
во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина
посетил Северный речной вокзал
.
Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.
Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост–Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
Запуск первых речных электрических судов в Москве
В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.
1 из 10
Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.
2 из 10
Длина маршрута составила 6,5 километра.
3 из 10
В этом районе проживает около 800 тысяч человек.
4 из 10
В первое время будут работать только шесть остановок.
5 из 10
Остальные планируют запустить по мере готовности.
6 из 10
До 23 июня проезд будет бесплатным.
7 из 10
Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.
8 из 10
При этом деньги списываться не будут.
9 из 10
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.
10 из 10
В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.
1 из 10
Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.
2 из 10
Длина маршрута составила 6,5 километра.
3 из 10
В этом районе проживает около 800 тысяч человек.
4 из 10
В первое время будут работать только шесть остановок.
5 из 10
Остальные планируют запустить по мере готовности.
6 из 10
До 23 июня проезд будет бесплатным.
7 из 10
Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.
8 из 10
При этом деньги списываться не будут.
9 из 10
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.
10 из 10