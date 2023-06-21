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Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж - РИА Новости, 21.06.2023
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21:24 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/tramvaychiki-1879679853.html
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж - РИА Новости, 21.06.2023
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:24
2023-06-21T21:24
общество
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
северный речной вокзал
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города. Как передает корреспондент РИА Новости, на причале около Киевского вокзала в первый день после старта выстроились очереди, чтобы прокатиться на них. Как рассказал один из сотрудников, с утра очереди были еще больше, и чтобы снизить нагрузку, по маршруту "Киевский вокзал–Шелепихинская набережная" также начали курсировать суда Radisson. Прокатиться на них можно также бесплатно, хотя обычно билеты на них начинаются от 600 рублей. Трамвайчики будут бесплатными еще два дня, потом билет будет стоить 150 рублей в будни и 300 в выходные, исключение - абонементы "Единый" на 90 и 365 дней - поездка без дополнительной платы. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной вокзал. Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек. Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности. Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост–Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
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общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, северный речной вокзал
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Северный Речной вокзал
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж

Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлектрический речной трамвайчик
Электрический речной трамвайчик - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Электрический речной трамвайчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города.
Как передает корреспондент РИА Новости, на причале около Киевского вокзала в первый день после старта выстроились очереди, чтобы прокатиться на них. Как рассказал один из сотрудников, с утра очереди были еще больше, и чтобы снизить нагрузку, по маршруту "Киевский вокзал–Шелепихинская набережная" также начали курсировать суда Radisson. Прокатиться на них можно также бесплатно, хотя обычно билеты на них начинаются от 600 рублей.
Трамвайчики будут бесплатными еще два дня, потом билет будет стоить 150 рублей в будни и 300 в выходные, исключение - абонементы "Единый" на 90 и 365 дней - поездка без дополнительной платы.
Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной вокзал.
Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.
Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост–Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
Запуск первых речных электрических судов в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.

Электрический речной трамвайчик в Москве

В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Пассажиры электрического речного трамвайчика в Москве

Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Длина маршрута составила 6,5 километра.

Пассажирка электрического речного трамвайчика в Москве

Длина маршрута составила 6,5 километра.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом районе проживает около 800 тысяч человек.

Электрический речной трамвайчик у причала Киевский в Москве

В этом районе проживает около 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В первое время будут работать только шесть остановок.

Капитан электрического речного трамвайчика

В первое время будут работать только шесть остановок.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Остальные планируют запустить по мере готовности.

Пассажиры электрического речного трамвайчика в Москве

Остальные планируют запустить по мере готовности.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

До 23 июня проезд будет бесплатным.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

До 23 июня проезд будет бесплатным.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

При этом деньги списываться не будут.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

При этом деньги списываться не будут.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10

В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 10

Длина маршрута составила 6,5 километра.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом районе проживает около 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

В первое время будут работать только шесть остановок.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 10

Остальные планируют запустить по мере готовности.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10

До 23 июня проезд будет бесплатным.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10

Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

При этом деньги списываться не будут.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 10

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 10
 
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