https://ria.ru/20230621/tramvaychik-1879501212.html

Запуск первых речных электрических судов в Москве

Запуск первых речных электрических судов в Москве - РИА Новости, 21.06.2023

Запуск первых речных электрических судов в Москве

В Москве запустили движение первых речных электрических трамвайчиков. Важное для города событие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:23

2023-06-21T11:23

2023-06-21T11:34

фото

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879498471_139:476:2933:2048_1920x0_80_0_0_9c54943f2d99e1cfd4a7e3da23a6f3c7.jpg

В Москве запустили движение первых речных электрических трамвайчиков. Важное для города событие — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, россия, владимир путин, сергей собянин, общество