Запуск первых речных электрических судов в Москве

В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.
В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.
Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.
Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.
Длина маршрута составила 6,5 километра.
В этом районе проживает около 800 тысяч человек.
В этом районе проживает около 800 тысяч человек.
В первое время будут работать только шесть остановок.
В первое время будут работать только шесть остановок.
Остальные планируют запустить по мере готовности.
Остальные планируют запустить по мере готовности.
До 23 июня проезд будет бесплатным.
Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.
Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.
При этом деньги списываться не будут.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.