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Запуск первых речных электрических судов в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
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11:23 21.06.2023 (обновлено: 11:34 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/tramvaychik-1879501212.html
Запуск первых речных электрических судов в Москве
Запуск первых речных электрических судов в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
Запуск первых речных электрических судов в Москве
В Москве запустили движение первых речных электрических трамвайчиков. Важное для города событие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.06.2023
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москва
россия
владимир путин
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В Москве запустили движение первых речных электрических трамвайчиков. Важное для города событие — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Общество

Запуск первых речных электрических судов в Москве

Читать ria.ru в
В Москве запустили движение первых речных электрических трамвайчиков. Важное для города событие — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.

Электрический речной трамвайчик в Москве

В столице запустили первый регулярный маршрут речного электротранспорта.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Пассажиры электрического речного трамвайчика в Москве

Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Длина маршрута составила 6,5 километра.

Пассажирка электрического речного трамвайчика в Москве

Длина маршрута составила 6,5 километра.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом районе проживает около 800 тысяч человек.

Электрический речной трамвайчик у причала Киевский в Москве

В этом районе проживает около 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В первое время будут работать только шесть остановок.

Капитан электрического речного трамвайчика

В первое время будут работать только шесть остановок.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Остальные планируют запустить по мере готовности.

Пассажиры электрического речного трамвайчика в Москве

Остальные планируют запустить по мере готовности.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

До 23 июня проезд будет бесплатным.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

До 23 июня проезд будет бесплатным.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте или биометрии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

При этом деньги списываться не будут.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

При этом деньги списываться не будут.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.

Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" планируют открыть в IV квартале 2023 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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