Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 21.06.2023 (обновлено: 12:38 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:20
2023-06-21T12:38
сша
си цзиньпин
джо байден
в мире
россия
пекин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков журналистам, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина."Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - добавил Песков.Президент США Джо Байден ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230621/kitay-1879503230.html
сша
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_88385fc22f81ebee3bbeb750af5729ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, си цзиньпин, джо байден, в мире, россия, пекин, дмитрий песков
США, Си Цзиньпин, Джо Байден, В мире, Россия, Пекин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине: США ведут непредсказуемую политику

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков журналистам, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Китай и США согласились с необходимостью улучшить отношения, заявил Блинкен
19 июня, 14:11
"Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - добавил Песков.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
Вчера, 10:56
 
СШАСи ЦзиньпинДжо БайденВ миреРоссияПекинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала