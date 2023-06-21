https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html

Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023

Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:20

2023-06-21T12:20

2023-06-21T12:38

сша

си цзиньпин

джо байден

в мире

россия

пекин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков журналистам, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина."Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - добавил Песков.Президент США Джо Байден ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230621/kitay-1879503230.html

сша

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, си цзиньпин, джо байден, в мире, россия, пекин, дмитрий песков