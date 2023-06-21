Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине: США ведут непредсказуемую политику
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков журналистам, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина.
"Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - добавил Песков.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.