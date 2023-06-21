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ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879480181.html
ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 21.06.2023
ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Киев уже три дня продолжает атаки на краснолиманском направлении в ЛНР, украинская армия, не взирая на понесенные потери, пытается продвинуться к городам... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:08
2023-06-21T08:08
специальная военная операция на украине
россия
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Киев уже три дня продолжает атаки на краснолиманском направлении в ЛНР, украинская армия, не взирая на понесенные потери, пытается продвинуться к городам Кременная и Лисичанск, все атаки отражены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населенные пункты Кременная и Лисичанск. Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены", - заявил Марочко РИА Новости. По его словам, украинская армия несет потери в людях и технике, но продолжает попытки преодолеть укрепрайоны российских войск после перегруппировки своих подразделений и восполнения потерь. Во вторник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до 100 солдат, три бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и самоходку "Акация".
https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html
https://ria.ru/20230620/poteri-1879353797.html
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россия, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко, Безопасность
ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Эксперт Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, невзирая на потери

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОгневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО
Огневая работа из крупнокалиберного пулемета Утес в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Огневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Киев уже три дня продолжает атаки на краснолиманском направлении в ЛНР, украинская армия, не взирая на понесенные потери, пытается продвинуться к городам Кременная и Лисичанск, все атаки отражены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населенные пункты Кременная и Лисичанск. Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены", - заявил Марочко РИА Новости.
Уничтожение опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Вчера, 05:18
По его словам, украинская армия несет потери в людях и технике, но продолжает попытки преодолеть укрепрайоны российских войск после перегруппировки своих подразделений и восполнения потерь.
Во вторник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до 100 солдат, три бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и самоходку "Акация".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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