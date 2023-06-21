https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879480181.html

ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 21.06.2023

ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Киев уже три дня продолжает атаки на краснолиманском направлении в ЛНР, украинская армия, не взирая на понесенные потери, пытается продвинуться к городам... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:08

2023-06-21T08:08

2023-06-21T08:08

специальная военная операция на украине

россия

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Киев уже три дня продолжает атаки на краснолиманском направлении в ЛНР, украинская армия, не взирая на понесенные потери, пытается продвинуться к городам Кременная и Лисичанск, все атаки отражены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населенные пункты Кременная и Лисичанск. Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены", - заявил Марочко РИА Новости. По его словам, украинская армия несет потери в людях и технике, но продолжает попытки преодолеть укрепрайоны российских войск после перегруппировки своих подразделений и восполнения потерь. Во вторник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении пресекли деятельность трех ДРГ, нанесли поражение украинским подразделениям и уничтожили до 100 солдат, три бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20 и самоходку "Акация".

https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html

https://ria.ru/20230620/poteri-1879353797.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей марочко, безопасность