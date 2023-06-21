https://ria.ru/20230621/siroty-1879604496.html

На Кубани сироты, участвующие в СВО, будут получать жилье в приоритете

На Кубани сироты, участвующие в СВО, будут получать жилье в приоритете - РИА Новости, 21.06.2023

На Кубани сироты, участвующие в СВО, будут получать жилье в приоритете

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому дети-сироты, ставшие участниками спецоперации, будут... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:05

2023-06-21T16:05

2023-06-21T17:12

общество

украина

луганская народная республика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому дети-сироты, ставшие участниками спецоперации, будут иметь преимущество в получении жилья, сообщает пресс-служба заксобрания. "Закон края № 1748-КЗ дополняется положением об установлении для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, преимущественного права на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами из числа детей-сирот", - говорится в сообщении. Председатель парламента Юрий Бурлачко отметил, что обеспечение жильём детей-сирот – один из ключевых приоритетов для органов власти региона. При этом предоставление бойцам спецоперации такого преимущества станет выражением благодарности со стороны общества. "Но будет справедливо, если участники СВО из этой категории получат право на более оперативное получение жилья. Они заслужили это. Там, откуда они вернулись, им приходилось рисковать жизнью, защищая нашу страну", – передает пресс-служба слова Бурлачко.

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879562488.html

https://ria.ru/20230619/lgoty-1879187174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, луганская народная республика