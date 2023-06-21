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В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны - РИА Новости, 21.06.2023
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13:42 21.06.2023 (обновлено: 13:57 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны - РИА Новости, 21.06.2023
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны
Выход Сирии из изоляции в регионе является знаком того, что астанинский процесс справился со своей задачей, говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:42
2023-06-21T13:57
сирия
казахстан
в мире
астана
мид казахстана
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лига арабских государств
ближний восток
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Выход Сирии из изоляции в регионе является знаком того, что астанинский процесс справился со своей задачей, говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, касаясь причин переноса встреч по Сирии.Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ю "астанинскую" встречу заключительной для Астаны."Астанинский процесс известен как площадка для дополнительных переговоров с Женевским процессом в рамках ООН, который рассматривает политические вопросы по Сирии. По сути, Астанинский процесс по Сирии направлен на решение конкретных практических задач по прекращению конфликта", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.По мнению МИД Казахстана, первоначальные цели астанинского процесса, "такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв, были полностью реализованы на сегодняшний день"."Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одно из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском", - заявили в МИД Казахстана.Кроме того, по его оценке, улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту, – Саудовской Аравией и Ираном."В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей", - подчеркнул МИД Казахстана.
https://ria.ru/20230621/siriya-1879538233.html
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сирия, казахстан, в мире, астана, мид казахстана, оон, лига арабских государств, ближний восток
Сирия, Казахстан, В мире, Астана, МИД Казахстана, ООН, Лига арабских государств, Ближний Восток
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны

В МИД Казахстана назвали выход Сирии из изоляции причиной для завершения встреч в Астане

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане
Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Выход Сирии из изоляции в регионе является знаком того, что астанинский процесс справился со своей задачей, говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, касаясь причин переноса встреч по Сирии.
Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ю "астанинскую" встречу заключительной для Астаны.
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Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
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"Астанинский процесс известен как площадка для дополнительных переговоров с Женевским процессом в рамках ООН, который рассматривает политические вопросы по Сирии. По сути, Астанинский процесс по Сирии направлен на решение конкретных практических задач по прекращению конфликта", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
По мнению МИД Казахстана, первоначальные цели астанинского процесса, "такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв, были полностью реализованы на сегодняшний день".
«
"Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одно из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском", - заявили в МИД Казахстана.
Кроме того, по его оценке, улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту, – Саудовской Аравией и Ираном.
"В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей", - подчеркнул МИД Казахстана.
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