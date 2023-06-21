В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны
В МИД Казахстана назвали выход Сирии из изоляции причиной для завершения встреч в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Выход Сирии из изоляции в регионе является знаком того, что астанинский процесс справился со своей задачей, говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, касаясь причин переноса встреч по Сирии.
Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-ю "астанинскую" встречу заключительной для Астаны.
"Астанинский процесс известен как площадка для дополнительных переговоров с Женевским процессом в рамках ООН, который рассматривает политические вопросы по Сирии. По сути, Астанинский процесс по Сирии направлен на решение конкретных практических задач по прекращению конфликта", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
По мнению МИД Казахстана, первоначальные цели астанинского процесса, "такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв, были полностью реализованы на сегодняшний день".
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"Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одно из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском", - заявили в МИД Казахстана.
Кроме того, по его оценке, улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту, – Саудовской Аравией и Ираном.
"В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей", - подчеркнул МИД Казахстана.