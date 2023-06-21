https://ria.ru/20230621/siriya-1879542955.html

Представитель Путина заявил, что "астанинский" формат по Сирии продолжится

Представитель Путина заявил, что "астанинский" формат по Сирии продолжится - РИА Новости, 21.06.2023

Представитель Путина заявил, что "астанинский" формат по Сирии продолжится

"Астанинский" формат по сирийскому урегулированию будет продолжен, он показал свою жизнеспособность, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:21

2023-06-21T13:21

2023-06-21T13:21

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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. "Астанинский" формат по сирийскому урегулированию будет продолжен, он показал свою жизнеспособность, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев после предложения Казахстана перенести переговоры из Астаны "Астанинский" формат, который существует и дальше, естественно, продолжит свою работу. Он доказал свою жизнеспособность на фоне пробуксовки так называемых усилий международного сообщества по сирийскому урегулированию", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга по итогам 20-й встречи "астанинских" переговоров по Сирии. Он добавил, что "астанинский" формат не привязан к месту проведения. "Он ("астанинский формат - ред.) формально привязан был к месту, потому что руководство Казахстана согласилось предоставить площадку для проведения международных встреч в устоявшемся формате", - отметил Лаврентьев. "Мы очень благодарны руководству Казахстана за гостеприимство, которое оказывались за последние шесть лет", - подчеркнул он, напомнив, что из 20 встреч "Астанинского" формата прошли в Астане, две - в Сочи.

https://ria.ru/20230510/lavrov-1870755202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, казахстан, астана, александр лаврентьев, россия