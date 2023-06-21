https://ria.ru/20230621/siriya-1879538233.html

Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане

Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023

Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане

Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:06

2023-06-21T13:06

2023-06-21T13:08

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турция

иран

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оон

гейр педерсен

михаил богданов

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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, также он назвал встречу в Астане по урегулированию в САР продуктивной и результативной. В столице Казахстана 20-21 июня проходил 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Российскую сторону представляли сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России. "По многим вопросам у нас, как всегда, больше мнения совпадают с присутствующими делегациями здесь, чем существует каких-то отличий", - сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи. В своем выступлении спецпредставитель президента отметил продуктивность встречи. "Если в целом оценивать результаты сегодняшней встречи, я соглашусь с мнением наших казахских коллег, которые сказали, что встреча была продуктивной, результативной", - заключил Лаврентьев. Во вторник, 20 июня, в Астане также прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. В Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии, именно по ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html

https://ria.ru/20230620/peregovory-1879135894.html

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иран

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в мире, турция, иран, россия, александр лаврентьев, оон, гейр педерсен, михаил богданов, сирия