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Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
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13:06 21.06.2023 (обновлено: 13:08 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/siriya-1879538233.html
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:06
2023-06-21T13:08
в мире
турция
иран
россия
александр лаврентьев
оон
гейр педерсен
михаил богданов
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, также он назвал встречу в Астане по урегулированию в САР продуктивной и результативной. В столице Казахстана 20-21 июня проходил 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Российскую сторону представляли сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России. "По многим вопросам у нас, как всегда, больше мнения совпадают с присутствующими делегациями здесь, чем существует каких-то отличий", - сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи. В своем выступлении спецпредставитель президента отметил продуктивность встречи. "Если в целом оценивать результаты сегодняшней встречи, я соглашусь с мнением наших казахских коллег, которые сказали, что встреча была продуктивной, результативной", - заключил Лаврентьев. Во вторник, 20 июня, в Астане также прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. В Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии, именно по ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html
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в мире, турция, иран, россия, александр лаврентьев, оон, гейр педерсен, михаил богданов, сирия
В мире, Турция, Иран, Россия, Александр Лаврентьев, ООН, Гейр Педерсен, Михаил Богданов, Сирия
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане

Лаврентьев заявил о совпадении мнений России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, также он назвал встречу в Астане по урегулированию в САР продуктивной и результативной.
В столице Казахстана 20-21 июня проходил 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Российскую сторону представляли сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
МИД Ирана назвал темы в процессе нормализации отношений Сирии и Турции
Вчера, 11:49
"По многим вопросам у нас, как всегда, больше мнения совпадают с присутствующими делегациями здесь, чем существует каких-то отличий", - сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи.
В своем выступлении спецпредставитель президента отметил продуктивность встречи.
«
"Если в целом оценивать результаты сегодняшней встречи, я соглашусь с мнением наших казахских коллег, которые сказали, что встреча была продуктивной, результативной", - заключил Лаврентьев.
Во вторник, 20 июня, в Астане также прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары.
В Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии, именно по ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Переговоры по Сирии в астанинском формате
20 июня, 03:01
 
В миреТурцияИранРоссияАлександр ЛаврентьевООНГейр ПедерсенМихаил БогдановСирия
 
 
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