https://ria.ru/20230621/siriya-1879538233.html
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:06
2023-06-21T13:06
2023-06-21T13:08
в мире
турция
иран
россия
александр лаврентьев
оон
гейр педерсен
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/13/1513671334_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_b24f88dcfb2d71e96026634aeecdbd8f.jpg
АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Мнения России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии во многом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, также он назвал встречу в Астане по урегулированию в САР продуктивной и результативной. В столице Казахстана 20-21 июня проходил 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Российскую сторону представляли сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России. "По многим вопросам у нас, как всегда, больше мнения совпадают с присутствующими делегациями здесь, чем существует каких-то отличий", - сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи. В своем выступлении спецпредставитель президента отметил продуктивность встречи. "Если в целом оценивать результаты сегодняшней встречи, я соглашусь с мнением наших казахских коллег, которые сказали, что встреча была продуктивной, результативной", - заключил Лаврентьев. Во вторник, 20 июня, в Астане также прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. В Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии, именно по ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html
https://ria.ru/20230620/peregovory-1879135894.html
турция
иран
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/13/1513671334_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7e571d624f1e1b7c3c4068f7751d7dcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, иран, россия, александр лаврентьев, оон, гейр педерсен, михаил богданов, сирия
В мире, Турция, Иран, Россия, Александр Лаврентьев, ООН, Гейр Педерсен, Михаил Богданов, Сирия
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
Лаврентьев заявил о совпадении мнений России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии