https://ria.ru/20230621/shtrafy-1879550121.html

Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram

Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram - РИА Новости, 21.06.2023

Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности для госслужащих, государственных компаний и банков за передачу личных... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:01

2023-06-21T14:01

2023-06-21T14:01

общество

россия

ирина рукавишникова

telegram

совет федерации рф

whatsapp inc.

viber

skype

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности для госслужащих, государственных компаний и банков за передачу личных сведений с помощью иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. "Административная ответственность вводится для государственных компаний и банков за передачу личных сведений с помощью иностранных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, Skype, Viber и Microsoft Teams (полный список размещён на сайте Роскомнадзора). <…> За сообщения, содержащие персональные данные, финансовую информацию, а также подключение к иностранным мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств госорганизации и банки будут нести ответственность. Предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей до 700 тысяч рублей", - пояснила РИА Новости первый комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По её словам, необходимо защищаться от утечки за рубеж конфиденциальной информации о гражданах РФ "всеми возможными способами". Ответственность за указанные правонарушения устанавливается в виде административного штрафа на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Устанавливается годичный срок давности за это административное правонарушение.

https://ria.ru/20230617/dannye-1878857602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ирина рукавишникова , telegram, совет федерации рф, whatsapp inc., viber, skype