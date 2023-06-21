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Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram - РИА Новости, 21.06.2023
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14:01 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/shtrafy-1879550121.html
Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram
Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности для госслужащих, государственных компаний и банков за передачу личных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:01
2023-06-21T14:01
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности для госслужащих, государственных компаний и банков за передачу личных сведений с помощью иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. "Административная ответственность вводится для государственных компаний и банков за передачу личных сведений с помощью иностранных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, Skype, Viber и Microsoft Teams (полный список размещён на сайте Роскомнадзора). &lt;…&gt; За сообщения, содержащие персональные данные, финансовую информацию, а также подключение к иностранным мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств госорганизации и банки будут нести ответственность. Предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей до 700 тысяч рублей", - пояснила РИА Новости первый комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По её словам, необходимо защищаться от утечки за рубеж конфиденциальной информации о гражданах РФ "всеми возможными способами". Ответственность за указанные правонарушения устанавливается в виде административного штрафа на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Устанавливается годичный срок давности за это административное правонарушение.
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общество, россия, ирина рукавишникова , telegram, совет федерации рф, whatsapp inc., viber, skype
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Telegram, Совет Федерации РФ, WhatsApp Inc., Viber, Skype
Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за личные сведения в Telegram

Чиновники заплатят штрафы до 700 тысяч рублей за личные сведения в Telegram

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности для госслужащих, государственных компаний и банков за передачу личных сведений с помощью иностранных мессенджеров, в том числе Telegram.
"Административная ответственность вводится для государственных компаний и банков за передачу личных сведений с помощью иностранных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, Skype, Viber и Microsoft Teams (полный список размещён на сайте Роскомнадзора). <…> За сообщения, содержащие персональные данные, финансовую информацию, а также подключение к иностранным мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств госорганизации и банки будут нести ответственность. Предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей до 700 тысяч рублей", - пояснила РИА Новости первый комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
По её словам, необходимо защищаться от утечки за рубеж конфиденциальной информации о гражданах РФ "всеми возможными способами".
Ответственность за указанные правонарушения устанавливается в виде административного штрафа на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.
Устанавливается годичный срок давности за это административное правонарушение.
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ОбществоРоссияИрина РукавишниковаTelegramСовет Федерации РФWhatsApp Inc.ViberSkype
 
 
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