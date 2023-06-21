https://ria.ru/20230621/shoygu-1879581160.html

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России - РИА Новости, 21.06.2023

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:14

2023-06-21T15:14

2023-06-21T15:14

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее", - сказал Шойгу в среду в Кремле, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений. "Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить", - добавил Шойгу. "Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты, сопредельными государствами оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - отметил министр обороны РФ.По словам министра, от выпускников военных вузов "потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность"."Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20230621/armiya-1879571876.html

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф