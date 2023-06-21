https://ria.ru/20230621/shoygu-1879581160.html
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России - РИА Новости, 21.06.2023
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:14
2023-06-21T15:14
2023-06-21T15:14
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее", - сказал Шойгу в среду в Кремле, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений. "Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить", - добавил Шойгу. "Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты, сопредельными государствами оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - отметил министр обороны РФ.По словам министра, от выпускников военных вузов "потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность"."Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20230621/armiya-1879571876.html
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России и определяется ее геополитическое будущее