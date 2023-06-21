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Совфед одобрил пакет законов о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023
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13:12 21.06.2023 (обновлено: 13:35 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sez-1879539338.html
Совфед одобрил пакет законов о создании СЭЗ в новых регионах
Совфед одобрил пакет законов о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед одобрил пакет законов о создании СЭЗ в новых регионах
Совфед на заседании в среду одобрил законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:12
2023-06-21T13:35
совет федерации рф
россия
экономика
луганская народная республика
запорожская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Первый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Предполагается, что уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При этом объем капиталовложений такого участника в первые три года при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок должен составлять не менее одного миллиона рублей; являющегося субъектом малого и среднего бизнеса – не менее трех миллионов рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.Документ устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, который предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, а также налоговые льготы и применение процедуры свободной таможенной зоны.Второй закон приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ в новых регионах. На федеральном уровне для них предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль организаций, а эти четыре субъекта РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога – на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.Для организаций - участников данной СЭЗ также устанавливается нулевая ставка акциза на жидкую сталь, полученную при реализации инвестпроекта на ее территории. Льгота предоставляется на пять лет при условии сохранения юрлицами численности работников и средней зарплаты, которая сложилась на момент вхождения в СЭЗ, начиная с шестого года - в пределах фактически произведенного объема инвестиций, пояснял ранее замглавы Минстроя РФ Вадим Васильев. На аналогичных условиях устанавливается и нулевая ставка НДПИ на уголь и железную руду, добытых в рамках инвестпроектов участниками СЭЗ. Все три закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования."Реализация предлагаемых мер будет способствовать достижению целей и задач, связанных с устойчивым социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также снижению оттока рабочей силы и капитала с их территорий", - отмечают сенаторы.
https://ria.ru/20230617/okrug-1878821560.html
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луганская народная республика
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совет федерации рф, россия, экономика, луганская народная республика, запорожская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), херсонская область , донецкая народная республика
Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Совфед одобрил пакет законов о создании СЭЗ в новых регионах

Совфед одобрил пакет законов о создании свободной экономической зоны в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Первый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Предполагается, что уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания "Фонд развития территорий".
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Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При этом объем капиталовложений такого участника в первые три года при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок должен составлять не менее одного миллиона рублей; являющегося субъектом малого и среднего бизнеса – не менее трех миллионов рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.
Документ устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, который предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, а также налоговые льготы и применение процедуры свободной таможенной зоны.
Второй закон приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ в новых регионах. На федеральном уровне для них предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль организаций, а эти четыре субъекта РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога – на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.
Для организаций - участников данной СЭЗ также устанавливается нулевая ставка акциза на жидкую сталь, полученную при реализации инвестпроекта на ее территории. Льгота предоставляется на пять лет при условии сохранения юрлицами численности работников и средней зарплаты, которая сложилась на момент вхождения в СЭЗ, начиная с шестого года - в пределах фактически произведенного объема инвестиций, пояснял ранее замглавы Минстроя РФ Вадим Васильев. На аналогичных условиях устанавливается и нулевая ставка НДПИ на уголь и железную руду, добытых в рамках инвестпроектов участниками СЭЗ. Все три закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
"Реализация предлагаемых мер будет способствовать достижению целей и задач, связанных с устойчивым социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также снижению оттока рабочей силы и капитала с их территорий", - отмечают сенаторы.
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Совет Федерации РФРоссияЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Херсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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