Совфед одобрил пакет законов о создании СЭЗ в новых регионах
Совфед одобрил пакет законов о создании свободной экономической зоны в новых регионах
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил законы о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При этом объем капиталовложений такого участника в первые три года при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок должен составлять не менее одного миллиона рублей; являющегося субъектом малого и среднего бизнеса – не менее трех миллионов рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.
Документ устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, который предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, а также налоговые льготы и применение процедуры свободной таможенной зоны.
Второй закон приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ в новых регионах. На федеральном уровне для них предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль организаций, а эти четыре субъекта РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога – на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.
Для организаций - участников данной СЭЗ также устанавливается нулевая ставка акциза на жидкую сталь, полученную при реализации инвестпроекта на ее территории. Льгота предоставляется на пять лет при условии сохранения юрлицами численности работников и средней зарплаты, которая сложилась на момент вхождения в СЭЗ, начиная с шестого года - в пределах фактически произведенного объема инвестиций, пояснял ранее замглавы Минстроя РФ Вадим Васильев. На аналогичных условиях устанавливается и нулевая ставка НДПИ на уголь и железную руду, добытых в рамках инвестпроектов участниками СЭЗ. Все три закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
"Реализация предлагаемых мер будет способствовать достижению целей и задач, связанных с устойчивым социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также снижению оттока рабочей силы и капитала с их территорий", - отмечают сенаторы.