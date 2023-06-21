https://ria.ru/20230621/sapery-1879472805.html
Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов
Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 21.06.2023
Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов
Военные инженерно-саперных подразделений Западного военного округа обезвреживают территорию города Валуйки в Белгородской области от неразорвавшихся снарядов... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:12
2023-06-21T05:12
2023-06-21T05:12
специальная военная операция на украине
валуйки
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военные инженерно-саперных подразделений Западного военного округа обезвреживают территорию города Валуйки в Белгородской области от неразорвавшихся снарядов ВСУ, сообщило министерство обороны РФ и показало кадры работы военнослужащих. Саперы внимательно исследуют территорию с помощью миноискателя и щупа, противопехотные мины могут залегать на глубине 20-30 сантиметров. Из-за того, что некоторые боеприпасы имеют повреждения, военным приходится оперативно уничтожать их на месте. Местные жители находят неразорвавшиеся снаряды в собственных садах и огородах. Среди найденных мин - и производства стран НАТО. "Определили, что снаряд находится именно в этом помещении именно по внешним повреждениям. Потому что повредил он сначала соседнее здание… Маркировка была не советская, уже определили, что НАТОвский снаряд. Плюс характерные закрылки от Excalibur - направляющие", - приводит министерство обороны слова сапера с позывным "Француз". Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в связи с большим количеством вопросов от жителей Валуйского городского округа поручил его главе Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях, таких как обстрелы. Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной и периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ, численность населения - около 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html
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валуйки, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Валуйки, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов
Саперы ЗВО обезвреживают территорию белгородских Валуек от неразорвавшихся снарядов ВСУ