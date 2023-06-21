https://ria.ru/20230621/sapery-1879472805.html

Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов

Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 21.06.2023

Территорию белгородских Валуек обезвреживают от неразорвавшихся снарядов

Военные инженерно-саперных подразделений Западного военного округа обезвреживают территорию города Валуйки в Белгородской области от неразорвавшихся снарядов... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:12

2023-06-21T05:12

2023-06-21T05:12

специальная военная операция на украине

валуйки

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военные инженерно-саперных подразделений Западного военного округа обезвреживают территорию города Валуйки в Белгородской области от неразорвавшихся снарядов ВСУ, сообщило министерство обороны РФ и показало кадры работы военнослужащих. Саперы внимательно исследуют территорию с помощью миноискателя и щупа, противопехотные мины могут залегать на глубине 20-30 сантиметров. Из-за того, что некоторые боеприпасы имеют повреждения, военным приходится оперативно уничтожать их на месте. Местные жители находят неразорвавшиеся снаряды в собственных садах и огородах. Среди найденных мин - и производства стран НАТО. "Определили, что снаряд находится именно в этом помещении именно по внешним повреждениям. Потому что повредил он сначала соседнее здание… Маркировка была не советская, уже определили, что НАТОвский снаряд. Плюс характерные закрылки от Excalibur - направляющие", - приводит министерство обороны слова сапера с позывным "Француз". Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в связи с большим количеством вопросов от жителей Валуйского городского округа поручил его главе Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях, таких как обстрелы. Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной и периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ, численность населения - около 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html

https://ria.ru/20230619/belgorod-1879065844.html

валуйки

белгородская область

россия

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валуйки, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато