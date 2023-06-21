https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879622288.html

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 21.06.2023

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России

В новый, 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, подпадающие под ограничения, написала РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:10

2023-06-21T17:10

2023-06-21T22:54

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

россия

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, подпадающие под ограничения, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Ранее постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Как пояснил источник в Евросоюзе РИА Новости, оформление новых санкций ЕС против РФ завершится к 23 июня, затем санкции будут опубликованы и вступят в силу. До публикации в официальном журнале Евросоюза информация по содержанию очередного пакета санкций считается конфиденциальной."Я приветствую политическое соглашение по 11-му пакету санкций. <…> Наш инструмент по борьбе с обходом санкций не позволит России получать товары, подпадающие под санкционные ограничения", — утверждает фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html

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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика