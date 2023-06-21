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Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 21.06.2023
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17:10 21.06.2023 (обновлено: 22:54 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879622288.html
Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России
Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 21.06.2023
Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России
В новый, 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, подпадающие под ограничения, написала РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:10
2023-06-21T22:54
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, подпадающие под ограничения, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Ранее постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Как пояснил источник в Евросоюзе РИА Новости, оформление новых санкций ЕС против РФ завершится к 23 июня, затем санкции будут опубликованы и вступят в силу. До публикации в официальном журнале Евросоюза информация по содержанию очередного пакета санкций считается конфиденциальной."Я приветствую политическое соглашение по 11-му пакету санкций. &lt;…&gt; Наш инструмент по борьбе с обходом санкций не позволит России получать товары, подпадающие под санкционные ограничения", — утверждает фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html
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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России

Фон дер Ляйен: в 11-й пакет санкций ЕС включат инструмент по борьбе с их обходом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен инструмент, который не позволит России получать товары, подпадающие под ограничения, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Ранее постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Как пояснил источник в Евросоюзе РИА Новости, оформление новых санкций ЕС против РФ завершится к 23 июня, затем санкции будут опубликованы и вступят в силу. До публикации в официальном журнале Евросоюза информация по содержанию очередного пакета санкций считается конфиденциальной.
"Я приветствую политическое соглашение по 11-му пакету санкций. <…> Наш инструмент по борьбе с обходом санкций не позволит России получать товары, подпадающие под санкционные ограничения", — утверждает фон дер Ляйен.
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