https://ria.ru/20230621/sammit-1879525206.html

Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"

Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.06.2023

Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"

Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:18

2023-06-21T12:18

2023-06-21T12:28

политика

санкт-петербург

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это связано с программой, это просто такая нюансировка программы саммита", - сказал он журналистам.Даты проведения форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге были изменены на 27-28 июля. Ранее второй саммит, экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" планировалось провести в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html

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Дарья Буймова

политика, санкт-петербург, россия, дмитрий песков