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Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.06.2023
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12:18 21.06.2023 (обновлено: 12:28 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sammit-1879525206.html
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.06.2023
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"
Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:18
2023-06-21T12:28
политика
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это связано с программой, это просто такая нюансировка программы саммита", - сказал он журналистам.Даты проведения форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге были изменены на 27-28 июля. Ранее второй саммит, экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" планировалось провести в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html
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политика, санкт-петербург, россия, дмитрий песков
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"

Песков назвал сокращение сроков саммита "Россия — Африка" техническим

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это связано с программой, это просто такая нюансировка программы саммита", - сказал он журналистам.
Даты проведения форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге были изменены на 27-28 июля. Ранее второй саммит, экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" планировалось провести в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
Саммит Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
На саммите Россия — Африка примут план действий по сотрудничеству
19 июня, 14:56
 
ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияДмитрий Песков
 
 
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