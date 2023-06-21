https://ria.ru/20230621/sammit-1879525206.html
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.06.2023
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"
Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:18
2023-06-21T12:18
2023-06-21T12:28
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сокращение сроков саммита "Россия-Африка" является техническим и связано с нюансировкой программы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это связано с программой, это просто такая нюансировка программы саммита", - сказал он журналистам.Даты проведения форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге были изменены на 27-28 июля. Ранее второй саммит, экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" планировалось провести в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, россия, дмитрий песков
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков
Песков объяснил причину сокращения сроков саммита "Россия — Африка"
Песков назвал сокращение сроков саммита "Россия — Африка" техническим