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Эксперт: без кешбэка туры на Дальний Восток недоступны большинству россиян - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
02:35 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sakhalin-1879378148.html
Эксперт: без кешбэка туры на Дальний Восток недоступны большинству россиян
Эксперт: без кешбэка туры на Дальний Восток недоступны большинству россиян - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперт: без кешбэка туры на Дальний Восток недоступны большинству россиян
Без программы стимулирования путешествий по России для путешественников может вновь стать недоступным отдых на Камчатке, Сахалине или в любом другом... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:35
2023-06-21T02:35
туризм
новости - туризм
россия
камчатка
сахалин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Без программы стимулирования путешествий по России для путешественников может вновь стать недоступным отдых на Камчатке, Сахалине или в любом другом туристическом регионе, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров туроператора Fun&amp;Sun Тарас Демура на ПМЭФ. "Этой весной и в начале лета в отрасли отмечали сокращение путешествий по России. Если раньше турпоток в регионы в низкий сезон стимулировал туристический кешбэк, то сейчас его отсутствие ощутили все. При этом установился высокий спрос на отдых на Черноморском побережье Краснодарского края. В адрес Минэкономразвития уже звучали просьбы возобновить программу стимулирования путешествий по России", – сказал Демура. В то же время, по его словам, в ряде регионов сокращение числа внутренних туристов начинает компенсировать въездной турпоток. Например, в Бурятию стали чаще приезжать туристы из Монголии, сейчас там снова ждут китайцев. "С одной стороны, это хорошо, так как региональный бизнес в очередной раз перестроится и сохранит доходность. Но в то же время будет обидно, если мы вернемся к временам, когда россияне не могли себе позволить провести отпуск на Камчатке, на Сахалине или в любом другом потенциально привлекательном регионе", – добавил Демура. "Этой весной не было кешбэка, который стимулировал продажи с марта по июнь. Осенью возобновления программы тоже не ожидается, значит, объекты размещения снова будут недозагружены. Если еще годом ранее мы видели, как люди активно путешествовали вне зависимости от сезонности, отельеры совершенствовали сервис, а инвесторы вкладывали деньги в строительство новых капитальных объектов размещения, то теперь мы рискуем "откатиться обратно", – добавил Демура. Так, Fun&amp;Sun в этом году был вынужден пересмотреть планы по организации чартерных программ по России из-за сокращения сумм, выделяемых на поддержку туристов, путешествующих чартерными авиарейсами по России. В этом летнем сезоне вместо 20 чартерных направлений у туроператора чартеры летают только из Москвы в Горно-Алтайск и в Улан-Удэ (Бурятию). "Я считаю крайне важным продолжать тот вектор развития внутреннего туризма, который был задан в период пандемии. Кешбэк и чартеры – это поддержка туристов, доступности их путешествий, а не поддержка туроператоров. Есть смысл вернуться к ранее реализованным программам, проанализировать, что хорошо сработало, и, может, вернуть," – заключил он.
https://ria.ru/20230620/puteshestviya-1878473812.html
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новости - туризм, россия, камчатка, сахалин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Камчатка, Сахалин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, отдых в России
Эксперт: без кешбэка туры на Дальний Восток недоступны большинству россиян

Эксперт: отдых на Камчатке и Сахалине без кешбэка может вновь стать недоступен россиянам

© РИА Новости / Ольга РаспоповаМыс Евстафия
Мыс Евстафия - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Без программы стимулирования путешествий по России для путешественников может вновь стать недоступным отдых на Камчатке, Сахалине или в любом другом туристическом регионе, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура на ПМЭФ.
"Этой весной и в начале лета в отрасли отмечали сокращение путешествий по России. Если раньше турпоток в регионы в низкий сезон стимулировал туристический кешбэк, то сейчас его отсутствие ощутили все. При этом установился высокий спрос на отдых на Черноморском побережье Краснодарского края. В адрес Минэкономразвития уже звучали просьбы возобновить программу стимулирования путешествий по России", – сказал Демура.
В то же время, по его словам, в ряде регионов сокращение числа внутренних туристов начинает компенсировать въездной турпоток. Например, в Бурятию стали чаще приезжать туристы из Монголии, сейчас там снова ждут китайцев. "С одной стороны, это хорошо, так как региональный бизнес в очередной раз перестроится и сохранит доходность. Но в то же время будет обидно, если мы вернемся к временам, когда россияне не могли себе позволить провести отпуск на Камчатке, на Сахалине или в любом другом потенциально привлекательном регионе", – добавил Демура.
"Этой весной не было кешбэка, который стимулировал продажи с марта по июнь. Осенью возобновления программы тоже не ожидается, значит, объекты размещения снова будут недозагружены. Если еще годом ранее мы видели, как люди активно путешествовали вне зависимости от сезонности, отельеры совершенствовали сервис, а инвесторы вкладывали деньги в строительство новых капитальных объектов размещения, то теперь мы рискуем "откатиться обратно", – добавил Демура.
Так, Fun&Sun в этом году был вынужден пересмотреть планы по организации чартерных программ по России из-за сокращения сумм, выделяемых на поддержку туристов, путешествующих чартерными авиарейсами по России. В этом летнем сезоне вместо 20 чартерных направлений у туроператора чартеры летают только из Москвы в Горно-Алтайск и в Улан-Удэ (Бурятию).
"Я считаю крайне важным продолжать тот вектор развития внутреннего туризма, который был задан в период пандемии. Кешбэк и чартеры – это поддержка туристов, доступности их путешествий, а не поддержка туроператоров. Есть смысл вернуться к ранее реализованным программам, проанализировать, что хорошо сработало, и, может, вернуть," – заключил он.
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