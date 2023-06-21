https://ria.ru/20230621/rgo-1879668946.html

РГО выдаст лучшим туристическим объектам свои знаки качества

РГО выдаст лучшим туристическим объектам свои знаки качества - РИА Новости, 21.06.2023

РГО выдаст лучшим туристическим объектам свои знаки качества

Русское географическое общество (РГО) получило право сертифицировать не только туристические маршруты, но и объекты показа – например, музеи, усадьбы, сообщила... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:39

2023-06-21T19:39

2023-06-21T19:39

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МАНЖЕРОК, 21 июн — РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) получило право сертифицировать не только туристические маршруты, но и объекты показа – например, музеи, усадьбы, сообщила РИА Новости на выездном заседании медиаклуба РГО директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма общества Наталия Белякова."РГО подал в Росстандарт заявку на расширение системы сертификации, и 19 июня получил официальную возможность отмечать знаком качества еще и туристические объекты показа", – рассказала Белякова.Это, например, небольшие музеи, усадьбы, картинные галереи, туристко-информационные центры, объекты природного и культурно-исторического наследия.Такой сертификат – знак качества от организации со 177-летней историей. Кроме того, эксперты РГО дают рекомендации, как показывать объект, и оказывают помощь в его продвижении: через платформу на сайте общества посетители могут купить билеты.Выдавая спецзнак, РГО учитывает, следуют ли организаторы музея или усадьбы повестке устойчивого развития. То есть их деятельность не должна наносить вред природе, минимально воздействовать на окружающую среду. Второй аспект – социальный: к работе в организации необходимо привлекать местных гидов, объяснила Белякова.Еще одно требование – объект должен продвигать научно-популярный туризм, позволять путешественникам прикоснуться к настоящей науке.Первый знак присвоен горному парку "Рускеала", созданном при участии специалистов регионального отделения РГО, сообщила эксперт. Еще 20 организаций подали заявки на получение спецзнака. В планах РГО – отметить Балтийскую крепость, усадьбу "Марьино" в Ленинградской области и палеопарк "Путилово", рассказала Белякова.С 2019 года действует одобренная Росстандартом система добровольной сертификации маршрутов, подготовленных туроператорами. Они получают знак качества "Рекомендовано Русским географическим обществом". Им отмечены более 80 авторских продуктов от 15 туроператоров.

https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, русское географическое общество, туризм, отдых в россии