https://ria.ru/20230621/rayffayzenbank-1879556708.html

Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро

Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро - РИА Новости, 21.06.2023

Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро

Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:25

2023-06-21T14:25

2023-06-21T14:42

экономика

россия

азербайджан

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райффайзенбанк

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оаэ

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации.Клиенты не смогут провести платеж в этой валюте, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.Нововведение вступит в силу с третьего июля. Оно затронет индивидуальных предпринимателей, а также физлиц и юрлиц. Причиной подобных изменений стали ограничения со стороны банков-корреспондентов.В Райффайзенбанк уточнили, что по-прежнему сохраняется возможность переводов между клиентами в России.

https://ria.ru/20230609/komissiya-1877184786.html

россия

азербайджан

армения

узбекистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, азербайджан, армения, райффайзенбанк, raiffeisen bank international, узбекистан, оаэ