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Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро - РИА Новости, 21.06.2023
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14:25 21.06.2023 (обновлено: 14:42 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/rayffayzenbank-1879556708.html
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро - РИА Новости, 21.06.2023
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:25
2023-06-21T14:42
экономика
россия
азербайджан
армения
райффайзенбанк
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации.Клиенты не смогут провести платеж в этой валюте, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.Нововведение вступит в силу с третьего июля. Оно затронет индивидуальных предпринимателей, а также физлиц и юрлиц. Причиной подобных изменений стали ограничения со стороны банков-корреспондентов.В Райффайзенбанк уточнили, что по-прежнему сохраняется возможность переводов между клиентами в России.
https://ria.ru/20230609/komissiya-1877184786.html
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экономика, россия, азербайджан, армения, райффайзенбанк, raiffeisen bank international, узбекистан, оаэ
Экономика, Россия, Азербайджан, Армения, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International, Узбекистан, ОАЭ
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро

Райффайзенбанк ограничит исходящие переводы в евро с 3 июля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОфис АО "Райффайзенбанк"
Офис АО Райффайзенбанк - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Офис АО "Райффайзенбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации.
Клиенты не смогут провести платеж в этой валюте, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.
Нововведение вступит в силу с третьего июля. Оно затронет индивидуальных предпринимателей, а также физлиц и юрлиц. Причиной подобных изменений стали ограничения со стороны банков-корреспондентов.
В Райффайзенбанк уточнили, что по-прежнему сохраняется возможность переводов между клиентами в России.
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ЭкономикаРоссияАзербайджанАрменияРайффайзенбанкRaiffeisen Bank InternationalУзбекистанОАЭ
 
 
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