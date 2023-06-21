https://ria.ru/20230621/rayffayzenbank-1879556708.html
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро - РИА Новости, 21.06.2023
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:25
2023-06-21T14:25
2023-06-21T14:42
экономика
россия
азербайджан
армения
райффайзенбанк
raiffeisen bank international
узбекистан
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137711/00/1377110017_0:371:2743:1914_1920x0_80_0_0_3bfc40983bac3fe98c89d047f32c55b2.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро, говорится на сайте кредитной организации.Клиенты не смогут провести платеж в этой валюте, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.Нововведение вступит в силу с третьего июля. Оно затронет индивидуальных предпринимателей, а также физлиц и юрлиц. Причиной подобных изменений стали ограничения со стороны банков-корреспондентов.В Райффайзенбанк уточнили, что по-прежнему сохраняется возможность переводов между клиентами в России.
https://ria.ru/20230609/komissiya-1877184786.html
россия
азербайджан
армения
узбекистан
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137711/00/1377110017_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_162623cfcedf2635be46a72e06f50853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азербайджан, армения, райффайзенбанк, raiffeisen bank international, узбекистан, оаэ
Экономика, Россия, Азербайджан, Армения, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International, Узбекистан, ОАЭ
Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро
Райффайзенбанк ограничит исходящие переводы в евро с 3 июля