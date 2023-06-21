https://ria.ru/20230621/ranenyy-1879650480.html

При обстреле Горловки пострадал мужчина

При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 21.06.2023

При обстреле Горловки пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:29

2023-06-21T18:29

2023-06-21T18:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 июня по состоянию на 18.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по улице Харчевникова, 43 пострадал мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, вооруженные силы украины