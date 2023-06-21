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При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ranenyy-1879650480.html
При обстреле Горловки пострадал мужчина
При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 21.06.2023
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:29
2023-06-21T18:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 июня по состоянию на 18.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по улице Харчевникова, 43 пострадал мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки пострадал мужчина

Представительство ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал местный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 июня по состоянию на 18.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по улице Харчевникова, 43 пострадал мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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