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Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня - РИА Новости, 21.06.2023
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16:29 21.06.2023 (обновлено: 16:34 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879610994.html
Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня
Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня - РИА Новости, 21.06.2023
Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня
Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:29
2023-06-21T16:34
день памяти и скорби
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью.
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день памяти и скорби, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, великая отечественная война (1941-1945)
День памяти и скорби, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня

Песков сообщил, что Путин в День памяти и скорби не будет выступать с заявлениями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью.
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День памяти и скорбиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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