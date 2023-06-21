https://ria.ru/20230621/putin-1879610994.html

Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня

Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня - РИА Новости, 21.06.2023

Путин не будет выступать с заявлениями, посвященными 22 июня

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:29

2023-06-21T16:29

2023-06-21T16:34

день памяти и скорби

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли какое-либо заявление или выступление с речью.

https://ria.ru/20230127/vklad-1847818331.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

день памяти и скорби, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, великая отечественная война (1941-1945)