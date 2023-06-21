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Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.06.2023
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15:56 21.06.2023 (обновлено: 16:12 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879601891.html
Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС
Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.06.2023
Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как оказывается помощь людям, пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:56
2023-06-21T16:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
разрушение каховской гэс
владимир путин
россия
херсонская область
днепр (город)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как оказывается помощь людям, пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС."Начать хотел бы с вопроса к министру МЧС об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС", - сказал глава государства в начале совещания с кабмином.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230621/gospitalizirovannye-1879515760.html
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россия
херсонская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, владимир путин, россия, херсонская область , днепр (город), александр куренков (мчс), владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Александр Куренков (МЧС), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ)
Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

Путин попросил главу МЧС доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как оказывается помощь людям, пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС.
"Начать хотел бы с вопроса к министру МЧС об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС", - сказал глава государства в начале совещания с кабмином.
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 121
Вчера, 11:41
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека
Вчера, 07:10
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Разрушение Каховской ГЭСВладимир ПутинРоссияХерсонская областьДнепр (город)Александр Куренков (МЧС)Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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