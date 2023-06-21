https://ria.ru/20230621/putin-1879601891.html

Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.06.2023

Путин попросил доложить о помощи пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как оказывается помощь людям, пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:56

2023-06-21T15:56

2023-06-21T16:12

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

владимир путин

россия

херсонская область

днепр (город)

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как оказывается помощь людям, пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС."Начать хотел бы с вопроса к министру МЧС об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС", - сказал глава государства в начале совещания с кабмином.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230621/gospitalizirovannye-1879515760.html

https://ria.ru/20230621/podtoplenie-1879477602.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, владимир путин, россия, херсонская область , днепр (город), александр куренков (мчс), владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф)