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В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время - РИА Новости, 21.06.2023
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10:04 21.06.2023 (обновлено: 14:24 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/proekt-1879490158.html
В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время
В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время - РИА Новости, 21.06.2023
В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время
В Госдуму внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время, он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь, написал депутат... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:04
2023-06-21T14:24
госдума рф
общество
михаил матвеев
кпрф
олег михайлов
ольга алимова (депутат)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время, он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь, написал депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в своем Telegram-канале.&quot;Законопроект о возвращении переходов на летнее время внесен в Госдуму депутатами Михаилом Матвеевым (Самара), Олегом Михайловым (Коми) и Ольгой Алимовой (Саратов)&quot;, — говорится в публикации.По словам депутата, инициатива нужна, чтобы "в указанный период позже на один час наступали рассвет и темное время суток".В записи он отмечает, что "летнее время" введено в СССР и применялось в России до 2012 года. "С 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год", — заключил Матвеев.В пояснительной записке к документу утверждается, что, помимо увеличения "эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток", введение меры приведет к снижению числа ДТП, повысит безопасность россиян на улицах, а также упростит ведение сельскохозяйственных и строительных работ.
РИА Новости
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госдума рф, общество, михаил матвеев, кпрф, олег михайлов, ольга алимова (депутат)
Госдума РФ, Общество, Михаил Матвеев, КПРФ, Олег Михайлов, Ольга Алимова (депутат)
В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время

Депутат Матвеев: в Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время, он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь, написал депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в своем Telegram-канале.
«

"Законопроект о возвращении переходов на летнее время внесен в Госдуму депутатами Михаилом Матвеевым (Самара), Олегом Михайловым (Коми) и Ольгой Алимовой (Саратов)", — говорится в публикации.

По словам депутата, инициатива нужна, чтобы "в указанный период позже на один час наступали рассвет и темное время суток".
В записи он отмечает, что "летнее время" введено в СССР и применялось в России до 2012 года.
"С 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год", — заключил Матвеев.
В пояснительной записке к документу утверждается, что, помимо увеличения "эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток", введение меры приведет к снижению числа ДТП, повысит безопасность россиян на улицах, а также упростит ведение сельскохозяйственных и строительных работ.
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Вы поддерживаете возврат к переходу на летнее и зимнее время?
Проголосовали:90112
13 февраля, 15:29
 
Госдума РФОбществоМихаил МатвеевКПРФОлег МихайловОльга Алимова (депутат)
 
 
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