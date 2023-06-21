https://ria.ru/20230621/proekt-1879490158.html

В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время

В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время - РИА Новости, 21.06.2023

В Госдуму внесли проект о возвращении перехода на летнее время

В Госдуму внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время, он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь, написал депутат... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:04

2023-06-21T10:04

2023-06-21T14:24

госдума рф

общество

михаил матвеев

кпрф

олег михайлов

ольга алимова (депутат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время, он предполагает перевод часов на один час в период с марта по октябрь, написал депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в своем Telegram-канале."Законопроект о возвращении переходов на летнее время внесен в Госдуму депутатами Михаилом Матвеевым (Самара), Олегом Михайловым (Коми) и Ольгой Алимовой (Саратов)", — говорится в публикации.По словам депутата, инициатива нужна, чтобы "в указанный период позже на один час наступали рассвет и темное время суток".В записи он отмечает, что "летнее время" введено в СССР и применялось в России до 2012 года. "С 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год", — заключил Матвеев.В пояснительной записке к документу утверждается, что, помимо увеличения "эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток", введение меры приведет к снижению числа ДТП, повысит безопасность россиян на улицах, а также упростит ведение сельскохозяйственных и строительных работ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, михаил матвеев, кпрф, олег михайлов, ольга алимова (депутат)