https://ria.ru/20230621/prizyv-1879547541.html

Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2023

Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:42

2023-06-21T13:42

2023-06-21T14:18

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения."Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Так, заключить <...> контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена", — говорится в заключении конституционного комитета.Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.Кроме того, закон предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с Вооруженными силами во время мобилизации и военного времени.Основанием увольнения с военной службы для таких россиян будет окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.Законом в том числе предусматривается, что для мужчин, заключивших контракт о прохождении службы в ВС, предельный возраст пребывания на ней будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное звание.

https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html

https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877708554.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность