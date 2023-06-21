https://ria.ru/20230621/prizyv-1879547541.html
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту
Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:42
2023-06-21T13:42
2023-06-21T14:18
совет федерации рф
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения."Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Так, заключить <...> контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена", — говорится в заключении конституционного комитета.Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.Кроме того, закон предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с Вооруженными силами во время мобилизации и военного времени.Основанием увольнения с военной службы для таких россиян будет окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.Законом в том числе предусматривается, что для мужчин, заключивших контракт о прохождении службы в ВС, предельный возраст пребывания на ней будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное звание.
https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html
https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877708554.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту
Совфед одобрил закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.
«
"Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Так, заключить <...> контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена", — говорится в заключении конституционного комитета.
Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.
Кроме того, закон предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с Вооруженными силами во время мобилизации и военного времени.
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек
Основанием увольнения с военной службы для таких россиян будет окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.
Законом в том числе предусматривается, что для мужчин, заключивших контракт о прохождении службы в ВС, предельный возраст пребывания на ней будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное звание.
Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны