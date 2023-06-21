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Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2023
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13:42 21.06.2023 (обновлено: 14:18 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/prizyv-1879547541.html
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту
Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:42
2023-06-21T14:18
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.&quot;Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Так, заключить &lt;...&gt; контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена&quot;, — говорится в заключении конституционного комитета.Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.Кроме того, закон предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с Вооруженными силами во время мобилизации и военного времени.Основанием увольнения с военной службы для таких россиян будет окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.Законом в том числе предусматривается, что для мужчин, заключивших контракт о прохождении службы в ВС, предельный возраст пребывания на ней будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное звание.
https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html
https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877708554.html
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совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

Совфед одобрил закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.
«

"Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Так, заключить <...> контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена", — говорится в заключении конституционного комитета.

Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.
Кроме того, закон предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с Вооруженными силами во время мобилизации и военного времени.
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Основанием увольнения с военной службы для таких россиян будет окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.
Законом в том числе предусматривается, что для мужчин, заключивших контракт о прохождении службы в ВС, предельный возраст пребывания на ней будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное звание.
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