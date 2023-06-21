https://ria.ru/20230621/prezentatsiya-1879585825.html

Презентация книги о геноциде в период ВОВ "Срока давности не имеют"

Презентация книги о геноциде в период ВОВ "Срока давности не имеют" - РИА Новости, 21.06.2023

Презентация книги о геноциде в период ВОВ "Срока давности не имеют"

Постоянный комитет Союзного государства 22 июня, в День памяти и скорби, в героических гарнизонах Брестской крепости презентует второе издание серии "Библиотека РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:01

2023-06-21T18:01

2023-06-21T18:35

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

александр бастрыкин

александр дрозденко

ссср

ленинградская область

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Начало трансляции 22 июня в 13:00. Постоянный комитет Союзного государства 22 июня, в День памяти и скорби, в героических гарнизонах Брестской крепости презентует второе издание серии "Библиотека Союзного государства".В основу книги "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." положены материалы уголовного дела о геноциде белорусского и советского народов, исторические факты - расследования Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, а также решения судов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.В издании публикуются исторические факты, материалы уголовных дел, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР.Цель сборника - способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее союзников против мирного населения.В мероприятии примут участие: генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Иванович Швед, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Иосифович Косачев, заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова, директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, министр информации Республики Беларусь Владимир Борисович Перцов, министр просвещения Российской Федерации Кравцов Сергей Сергеевич, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов, председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Юрьевич Гора, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Алексей Александрович Волков, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Александрович Коваленя, губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадим Васильевич Кравчук, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Николаевич Бельский, сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Оганович Чубарьян, заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Владимирович Кадлубай и другие.

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22 июня: презентация книги о геноциде в период ВОВ "Срока давности не имеют" 22 июня: презентация книги о геноциде в период ВОВ "Срока давности не имеют" 2023-06-21T18:01 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, александр бастрыкин, александр дрозденко, ссср, ленинградская область, санкт-петербург