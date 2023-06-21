https://ria.ru/20230621/pozitsii-1879478561.html

Эксперт сообщил о ключевых утраченных позициях ВСУ на Купянском направлении

Эксперт сообщил о ключевых утраченных позициях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт сообщил о ключевых утраченных позициях ВСУ на Купянском направлении

Армия Украины утратила несколько ключевых позиций на купянском направлении в зоне проведения российской спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T07:34

2023-06-21T07:34

2023-06-21T07:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганская народная республика

андрей марочко

в мире

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Армия Украины утратила несколько ключевых позиций на купянском направлении в зоне проведения российской спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщал, что украинские войска на купянском направлении применяют дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания ВС РФ. "По поводу наступательных действий (на купянском направлении - ред.): противник за последнее время их не реализовал, более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени", - сказал Марочко. Накануне в Минобороны России сообщали, что группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 40 военных и шесть единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС "Зоопарк". За день до этого, по данным российского военного ведомства, на этом же направлении группировка "Запад" за сутки уничтожила до 45 украинских военных, восемь единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также пресекла деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20230621/drony-1879477472.html

россия

украина

луганская народная республика

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россия, украина, луганская народная республика, андрей марочко, в мире