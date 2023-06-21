https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html

НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине

НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.06.2023

НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине

На предстоящем саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:21

2023-06-21T11:21

2023-06-21T12:06

нато

в мире

украина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel."С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО," — уточнил он.Кроме того, по словам Столтенберга, на саммите альянс повысит некоторые целевые показатели для стран-членов."Мы определим, сколько войск должно быть в высокой боевой готовности и какая у них должна быть техника. Это будет стоить денег, но это будет хорошая инвестиция", — заявил генсек.Он также добавил, что союзники должны договориться об увеличении расходов на оборону.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы 11-12 июля.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879505876.html

https://ria.ru/20230621/nato-1879468089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, в мире, украина, йенс столтенберг