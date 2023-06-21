НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине
Столтенберг: на саммите НАТО в Вильнюсе союзники примут многолетний пакет помощи Украине
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel.
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"С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО," — уточнил он.
Кроме того, по словам Столтенберга, на саммите альянс повысит некоторые целевые показатели для стран-членов.
"Мы определим, сколько войск должно быть в высокой боевой готовности и какая у них должна быть техника. Это будет стоить денег, но это будет хорошая инвестиция", — заявил генсек.
Он также добавил, что союзники должны договориться об увеличении расходов на оборону.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы 11-12 июля.