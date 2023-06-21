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НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.06.2023
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11:21 21.06.2023 (обновлено: 12:06 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html
НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине
НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.06.2023
НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине
На предстоящем саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:21
2023-06-21T12:06
нато
в мире
украина
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel.&quot;С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО,&quot; — уточнил он.Кроме того, по словам Столтенберга, на саммите альянс повысит некоторые целевые показатели для стран-членов."Мы определим, сколько войск должно быть в высокой боевой готовности и какая у них должна быть техника. Это будет стоить денег, но это будет хорошая инвестиция", — заявил генсек.Он также добавил, что союзники должны договориться об увеличении расходов на оборону.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879505876.html
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нато, в мире, украина, йенс столтенберг
НАТО, В мире, Украина, Йенс Столтенберг
НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине

Столтенберг: на саммите НАТО в Вильнюсе союзники примут многолетний пакет помощи Украине

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel.
«

"С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО," — уточнил он.

Кроме того, по словам Столтенберга, на саммите альянс повысит некоторые целевые показатели для стран-членов.
"Мы определим, сколько войск должно быть в высокой боевой готовности и какая у них должна быть техника. Это будет стоить денег, но это будет хорошая инвестиция", — заявил генсек.
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Он также добавил, что союзники должны договориться об увеличении расходов на оборону.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что военные ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
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