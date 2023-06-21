https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html
Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива
Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива - РИА Новости, 21.06.2023
Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива
Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили новый, комплексный подход к обращению с отработавшим ядерным... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:22
2023-06-21T10:22
2023-06-21T10:22
наука
наука
россия
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили новый, комплексный подход к обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), который, по мнению разработчиков, поможет развитию отечественной атомной энергетики, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Вопросы переработки топлива, "отслужившего" свой срок в ядерных реакторах, становятся особенно актуальными в связи с освоением в России технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. В ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ОЯТ — самые опасные вещества, так называемые минорные актиниды (америций, кюрий), планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Переработка ОЯТ — это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Исследователи ГЕОХИ предложили способы выделения группы так называемых трансплутониевых и редкоземельных элементов из отходов, последующего отделения америция от этой группы для его потенциальной трансмутации ("выжигания" в реакторах), а также разработали новые материалы для консервации радионуклидов. Комплексная методика переработки отработавшего топлива, над которой работают ученые, будет востребована в контексте перехода российской атомной энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл. "Стратегия развития атомной отрасли России — замыкание ядерного топливного цикла в системе двухкомпонентной атомной энергетики, то есть при сбалансированном использовании реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Достичь этой цели возможно только при внедрении технологии переработки отработавшего ядерного топлива, которая будет отличаться эффективностью, радиационной безопасностью и удовлетворительными экономическими показателями", — пояснил заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров.По словам ученого, перспективы замкнутого ядерного топливного цикла России связаны не только с регенерацией урана и плутония, но и с глубоким фракционированием образующихся радионуклидов, то есть их разделением на отдельные фракции — например, по периоду их полураспада или по степени их токсичности. Среди других перспективных направлений для развития замкнутого цикла — обращение с радиоактивными отходами путем кондиционирования и включения в твердые устойчивые матрицы (например, в стекло или минералоподобные материалы) для экологически безопасного захоронения. Исследователи ГЕОХИ разрабатывают технологию переработки отработавшего ядерного топлива 4-го поколения, которая отличается от предшествующих направленностью на значительное сокращение объема радиоактивных отходов для глубинного захоронения. "Наша задача стоит в оптимизации стадий переработки и создании единой технологической схемы. Отдельные известные и промышленно апробированные решения, на наш взгляд, практически не требуют вмешательства, например, стадии растворения или головной экстракции при использовании хорошо известной в отрасли экстракционной системы. При этом на основании результатов наших работ мы предложили новые способы выделения группы трансплутониевых и редкоземельных элементов из отходов, последующего отделения америция от этой группы для его потенциальной трансмутации, разработали новые материалы для консервации радионуклидов", — рассказал Винокуров. Комплексная технология переработки ОЯТ, над которой работают исследователи ГЕОХИ, ориентирована на радиохимические заводы нового поколения, однако отдельные разработанные методы могут быть использованы на профильных предприятиях уже сейчас — например, новые фосфатные материалы для захоронения радиоактивных отходов. По словам ученых, интерес к их разработкам проявила госкорпорация "Росатом". Научный коллектив планирует в скором времени провести опытные испытания предложенных технологических решений.
https://ria.ru/20220929/urfu-1820157889.html
https://ria.ru/20230620/nauka-1879137151.html
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наука, россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Наука, Россия, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Навигатор абитуриента, Университетская наука
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили новый, комплексный подход к обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), который, по мнению разработчиков, поможет развитию отечественной атомной энергетики, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Вопросы переработки топлива, "отслужившего" свой срок в ядерных реакторах, становятся особенно актуальными в связи с освоением в России технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. В ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.
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Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ОЯТ — самые опасные вещества, так называемые минорные актиниды (америций, кюрий), планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Переработка ОЯТ — это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла.
Исследователи ГЕОХИ предложили способы выделения группы так называемых трансплутониевых и редкоземельных элементов из отходов, последующего отделения америция от этой группы для его потенциальной трансмутации ("выжигания" в реакторах), а также разработали новые материалы для консервации радионуклидов. Комплексная методика переработки отработавшего топлива, над которой работают ученые, будет востребована в контексте перехода российской атомной энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл.
«
"Стратегия развития атомной отрасли России — замыкание ядерного топливного цикла в системе двухкомпонентной атомной энергетики, то есть при сбалансированном использовании реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Достичь этой цели возможно только при внедрении технологии переработки отработавшего ядерного топлива, которая будет отличаться эффективностью, радиационной безопасностью и удовлетворительными экономическими показателями", — пояснил заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров.
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По словам ученого, перспективы замкнутого ядерного топливного цикла России связаны не только с регенерацией урана и плутония, но и с глубоким фракционированием образующихся радионуклидов, то есть их разделением на отдельные фракции — например, по периоду их полураспада или по степени их токсичности. Среди других перспективных направлений для развития замкнутого цикла — обращение с радиоактивными отходами путем кондиционирования и включения в твердые устойчивые матрицы (например, в стекло или минералоподобные материалы) для экологически безопасного захоронения.
Исследователи ГЕОХИ разрабатывают технологию переработки отработавшего ядерного топлива 4-го поколения, которая отличается от предшествующих направленностью на значительное сокращение объема радиоактивных отходов для глубинного захоронения.
"Наша задача стоит в оптимизации стадий переработки и создании единой технологической схемы. Отдельные известные и промышленно апробированные решения, на наш взгляд, практически не требуют вмешательства, например, стадии растворения или головной экстракции при использовании хорошо известной в отрасли экстракционной системы. При этом на основании результатов наших работ мы предложили новые способы выделения группы трансплутониевых и редкоземельных элементов из отходов, последующего отделения америция от этой группы для его потенциальной трансмутации, разработали новые материалы для консервации радионуклидов", — рассказал Винокуров.
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Комплексная технология переработки ОЯТ, над которой работают исследователи ГЕОХИ, ориентирована на радиохимические заводы нового поколения, однако отдельные разработанные методы могут быть использованы на профильных предприятиях уже сейчас — например, новые фосфатные материалы для захоронения радиоактивных отходов.
По словам ученых, интерес к их разработкам проявила госкорпорация "Росатом". Научный коллектив планирует в скором времени провести опытные испытания предложенных технологических решений.