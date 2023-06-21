https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html

Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива

Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива - РИА Новости, 21.06.2023

Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива

Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили новый, комплексный подход к обращению с отработавшим ядерным... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:22

2023-06-21T10:22

2023-06-21T10:22

наука

наука

россия

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили новый, комплексный подход к обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), который, по мнению разработчиков, поможет развитию отечественной атомной энергетики, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Вопросы переработки топлива, "отслужившего" свой срок в ядерных реакторах, становятся особенно актуальными в связи с освоением в России технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. В ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ОЯТ — самые опасные вещества, так называемые минорные актиниды (америций, кюрий), планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Переработка ОЯТ — это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Исследователи ГЕОХИ предложили способы выделения группы так называемых трансплутониевых и редкоземельных элементов из отходов, последующего отделения америция от этой группы для его потенциальной трансмутации ("выжигания" в реакторах), а также разработали новые материалы для консервации радионуклидов. Комплексная методика переработки отработавшего топлива, над которой работают ученые, будет востребована в контексте перехода российской атомной энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл. "Стратегия развития атомной отрасли России — замыкание ядерного топливного цикла в системе двухкомпонентной атомной энергетики, то есть при сбалансированном использовании реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Достичь этой цели возможно только при внедрении технологии переработки отработавшего ядерного топлива, которая будет отличаться эффективностью, радиационной безопасностью и удовлетворительными экономическими показателями", — пояснил заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров.По словам ученого, перспективы замкнутого ядерного топливного цикла России связаны не только с регенерацией урана и плутония, но и с глубоким фракционированием образующихся радионуклидов, то есть их разделением на отдельные фракции — например, по периоду их полураспада или по степени их токсичности. Среди других перспективных направлений для развития замкнутого цикла — обращение с радиоактивными отходами путем кондиционирования и включения в твердые устойчивые матрицы (например, в стекло или минералоподобные материалы) для экологически безопасного захоронения. Исследователи ГЕОХИ разрабатывают технологию переработки отработавшего ядерного топлива 4-го поколения, которая отличается от предшествующих направленностью на значительное сокращение объема радиоактивных отходов для глубинного захоронения. "Наша задача стоит в оптимизации стадий переработки и создании единой технологической схемы. Отдельные известные и промышленно апробированные решения, на наш взгляд, практически не требуют вмешательства, например, стадии растворения или головной экстракции при использовании хорошо известной в отрасли экстракционной системы. При этом на основании результатов наших работ мы предложили новые способы выделения группы трансплутониевых и редкоземельных элементов из отходов, последующего отделения америция от этой группы для его потенциальной трансмутации, разработали новые материалы для консервации радионуклидов", — рассказал Винокуров. Комплексная технология переработки ОЯТ, над которой работают исследователи ГЕОХИ, ориентирована на радиохимические заводы нового поколения, однако отдельные разработанные методы могут быть использованы на профильных предприятиях уже сейчас — например, новые фосфатные материалы для захоронения радиоактивных отходов. По словам ученых, интерес к их разработкам проявила госкорпорация "Росатом". Научный коллектив планирует в скором времени провести опытные испытания предложенных технологических решений.

https://ria.ru/20220929/urfu-1820157889.html

https://ria.ru/20230620/nauka-1879137151.html

https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html

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наука, россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, навигатор абитуриента, университетская наука