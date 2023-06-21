https://ria.ru/20230621/pereimenovanie-1879674903.html

В Днепропетровске переименовали еще 35 улиц

В Днепропетровске переименовали еще 35 улиц - РИА Новости, 21.06.2023

В Днепропетровске переименовали еще 35 улиц

Власти Днепропетровска, который на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации", снова переименовали ряд улиц, названия которых были... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:34

2023-06-21T20:34

2023-06-21T20:34

в мире

украина

россия

днепр (город)

александр пушкин

агния барто

максим горький

организация украинских националистов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d4d321bffab9a85c934ed241c4ee81a2.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Власти Днепропетровска, который на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации", снова переименовали ряд улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду телеканал "Общественное". "В Днепре переименовали еще 35 улиц, названия которых были связаны с Россией. Соответствующее решение приняли депутаты на очередной сессии городского совета Днепра 21 июня", – говорится в сообщении на сайте канала. Как и в предыдущие волны переименований, в некоторых случаях новые названия – в честь известных членов "Организации украинских националистов"* (ОУН*), боевое крыло которой "Украинская повстанческая армия"* (УПА*) воевала против Красной армии и сотрудничала с гитлеровцами. В частности, по данным "Общественного", улицу Агнии Барто, русской и советской детской писательницы, переименовали в честь прозаика и члена ОУН* Ивана Багряного, который во время Великой Отечественной войны занимался пропагандой украинских националистов, а незадолго до прихода Красной армии уехал с запада Украины. Улица, названная в честь русского и советского писателя Максима Горького, теперь будет носить имя Уласа Самчука – члена ОУН* и коллаборациониста, который был редактором антисемитской газеты "Волынь", выходившей на оккупированной нацистами территории. Улица, названная в честь русского поэта Михаила Лермонтова, переименована на улицу полулегендарной народной певицы Маруси Чурай. Улица в честь русского писателя Ивана Тургенева теперь называется Фастовской – в честь украинского города Фастов. Улица, названная в честь русского баснописца Ивана Крылова, называется теперь улицей Кометы. Улица, названная в честь уроженца Николаева Российской империи ученого Владимира Образцова, теперь называется Зразкова (на русском - Образцовая). Власти города также переименовали улицу, которая носила имя советского подполковника, участника Великой Отечественной войны Михаила Румянцева. Теперь она носит имя художника украинских купюр и марок Георгия Нарбута, который около трети жизни провел в Петербурге, а после установления советской власти на Украине входил там в административные органы, связанные с художественным искусством. Улица в честь сибирского города Тобольск стала Таванской в честь острова Тавань на Днепре, затопленного в 1930-х годах. По данным телеканала, в 2022 году в Днепропетровске переименовали более 150 улиц, планируют — еще около 300. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этого. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину. А в июне в украинском минобрнауки приняли решение убрать из школьных учебников четыре десятка произведений, в том числе Пушкина.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230620/kiev-1879320565.html

https://ria.ru/20230613/kharkov-1877840080.html

https://ria.ru/20230526/pushkin-1874468177.html

украина

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, днепр (город), александр пушкин, агния барто, максим горький, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия