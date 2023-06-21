В Днепропетровске переименовали еще 35 улиц
В Днепропетровске переименовали 35 улиц, в их числе Барто, Лермонтова, Крылова и Тургенева
© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Власти Днепропетровска, который на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации", снова переименовали ряд улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду телеканал "Общественное".
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"В Днепре переименовали еще 35 улиц, названия которых были связаны с Россией. Соответствующее решение приняли депутаты на очередной сессии городского совета Днепра 21 июня", – говорится в сообщении на сайте канала.
Как и в предыдущие волны переименований, в некоторых случаях новые названия – в честь известных членов "Организации украинских националистов"* (ОУН*), боевое крыло которой "Украинская повстанческая армия"* (УПА*) воевала против Красной армии и сотрудничала с гитлеровцами.
В частности, по данным "Общественного", улицу Агнии Барто, русской и советской детской писательницы, переименовали в честь прозаика и члена ОУН* Ивана Багряного, который во время Великой Отечественной войны занимался пропагандой украинских националистов, а незадолго до прихода Красной армии уехал с запада Украины.
Улица, названная в честь русского и советского писателя Максима Горького, теперь будет носить имя Уласа Самчука – члена ОУН* и коллаборациониста, который был редактором антисемитской газеты "Волынь", выходившей на оккупированной нацистами территории.
Улица, названная в честь русского поэта Михаила Лермонтова, переименована на улицу полулегендарной народной певицы Маруси Чурай.
Улица в честь русского писателя Ивана Тургенева теперь называется Фастовской – в честь украинского города Фастов. Улица, названная в честь русского баснописца Ивана Крылова, называется теперь улицей Кометы.
Улица, названная в честь уроженца Николаева Российской империи ученого Владимира Образцова, теперь называется Зразкова (на русском - Образцовая).
Власти города также переименовали улицу, которая носила имя советского подполковника, участника Великой Отечественной войны Михаила Румянцева. Теперь она носит имя художника украинских купюр и марок Георгия Нарбута, который около трети жизни провел в Петербурге, а после установления советской власти на Украине входил там в административные органы, связанные с художественным искусством.
Улица в честь сибирского города Тобольск стала Таванской в честь острова Тавань на Днепре, затопленного в 1930-х годах.
По данным телеканала, в 2022 году в Днепропетровске переименовали более 150 улиц, планируют — еще около 300.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.
Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.
В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этого. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину. А в июне в украинском минобрнауки приняли решение убрать из школьных учебников четыре десятка произведений, в том числе Пушкина.
* Экстремистская организация, запрещенная в России