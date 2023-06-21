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Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией
Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией - РИА Новости, 21.06.2023
Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией
Торговля между Пакистаном и Россией по бартеру сократит зависимость от иностранных валют, включая доллары и евро, заявил в интервью РИА Новости пакистанский... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:18
2023-06-21T14:18
2023-06-21T14:23
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пакистан
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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Торговля между Пакистаном и Россией по бартеру сократит зависимость от иностранных валют, включая доллары и евро, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. "Мы запустили бартерное соглашение для бизнеса с конкретно теми странами, в которых есть проблема с использованием обычных банковских каналов. К примеру, сейчас это Афганистан, Иран и Россия", - сказал министр. Он подчеркнул, что бартерная торговля необходима для решения проблем с финансовыми операциями. "Из-за системы SWIFT мы должны проходить через определенный процесс, и эти операции с Россией стали сложными. Вот причина, почему страдает наша торговля. Поэтому мы позволили эту возможность. Поэтому вы не должны использовать доллар или какую-либо валюту, когда вы торгуете товарами. В конце концов, какое-либо бартерное соглашение сокращает использование любой валюты, не только доллара, но и евро, фунта стерлингов и так далее", - отметил Камр.
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экономика, россия, пакистан, афганистан
Экономика, Россия, Пакистан, Афганистан
Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией
Пакистанский министр торговли Камр: бартерная торговля с Россией решит финансовые проблемы
ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Торговля между Пакистаном и Россией по бартеру сократит зависимость от иностранных валют, включая доллары и евро, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр.
«
"Мы запустили бартерное соглашение для бизнеса с конкретно теми странами, в которых есть проблема с использованием обычных банковских каналов. К примеру, сейчас это Афганистан, Иран и Россия", - сказал министр.
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Он подчеркнул, что бартерная торговля необходима для решения проблем с финансовыми операциями.
"Из-за системы SWIFT мы должны проходить через определенный процесс, и эти операции с Россией стали сложными. Вот причина, почему страдает наша торговля. Поэтому мы позволили эту возможность. Поэтому вы не должны использовать доллар или какую-либо валюту, когда вы торгуете товарами. В конце концов, какое-либо бартерное соглашение сокращает использование любой валюты, не только доллара, но и евро, фунта стерлингов и так далее", - отметил Камр.