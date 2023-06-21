https://ria.ru/20230621/obstrely-1879487843.html
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку - РИА Новости, 21.06.2023
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:42
2023-06-21T09:42
2023-06-21T09:42
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Каиры выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230620/kladbischa-1879304128.html
новая каховка
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку
ВСУ ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку и села на левобережье Днепра под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Каиры выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Разрушение Каховской ГЭС подтопило 12 кладбищ в Херсонской области