https://ria.ru/20230621/obstrely-1879487843.html

ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку

ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку - РИА Новости, 21.06.2023

ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:42

2023-06-21T09:42

2023-06-21T09:42

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Каиры выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230620/kladbischa-1879304128.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, каховка, херсонская область