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ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/obstrely-1879487843.html
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку - РИА Новости, 21.06.2023
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:42
2023-06-21T09:42
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Каиры выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
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новая каховка
каховка
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новая каховка, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область
ВСУ ночью обстреляли Каховку и Новую Каховку

ВСУ ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку и села на левобережье Днепра под Херсоном

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкГород Голая Пристань в Херсонской области
Город Голая Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Город Голая Пристань в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Каиры выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаХерсонская область
 
 
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