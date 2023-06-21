https://ria.ru/20230621/normalizatsiya-1879510288.html

В МИД Ирана рассказали о работе над нормализацией отношений Сирии и Турции

В МИД Ирана рассказали о работе над нормализацией отношений Сирии и Турции - РИА Новости, 21.06.2023

В МИД Ирана рассказали о работе над нормализацией отношений Сирии и Турции

Делегации России, Сирии, Турции и Ирана в ходе переговоров договорились продолжить работу над дорожной картой по нормализации отношений Анкары и Дамаска, заявил РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:23

2023-06-21T11:23

2023-06-21T11:53

в мире

сирия

россия

турция

михаил богданов

айман сусан

оон

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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Делегации России, Сирии, Турции и Ирана в ходе переговоров договорились продолжить работу над дорожной картой по нормализации отношений Анкары и Дамаска, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане. "Была проведена подготовка к работе, мы провели обмен мнениями по этому вопросу. Естественно, мы не ожидали, что лишь за одно заседание нам удастся выйти на полноценный прогресс, однако важно, что работа началась. Договорились продолжить переговоры", - сказал он. "Были представлены различные взгляды, различные тексты по разным направлениям. Однако их нужно изучить, скоординировать работу. Мы сейчас находимся на этапе обмена мнениями каждой из сторон", - сказал он.Дипломат также выразил надежду на дальнейшее продвижение в работе над нормализацией отношений Турции и Сирии. Во вторник, 20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары. От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Это второе мероприятие в таком формате, в предыдущий раз заместители встречались в начале мая в Москве для организации встречи на уровне глав МИД четырех стран, которая состоялась 10 мая также в столице России. По ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов. В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. В повестке также обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, гуманитарная ситуация и проблема возвращения беженцев.

https://ria.ru/20230510/lavrov-1870755202.html

https://ria.ru/20230223/siriya-1853930871.html

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россия

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в мире, сирия, россия, турция, михаил богданов, айман сусан, оон