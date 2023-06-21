https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html

Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба

Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба - РИА Новости, 21.06.2023

Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба

Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:40

2023-06-21T15:40

2023-06-21T15:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, заявил выпускник академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Токарев. "Как и более 80 лет назад, нацизм поднял голову и пытается повелевать миром. Мы этого не допустим, дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, ратность и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны", - сказал Токарев на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений. По его словам, выпускники военных вузов получили прочные знания оперативного искусства и военной стратегии, а также твёрдые умения применения современного вооружения и военной техники. Многие из педагогов приобрели боевой опыт в условиях современного вооружённого противостояния в ходе специальной военной операции, отметил Токарев. Он выразил Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу глубокую признательность за созданные условия для "обучения науке побеждать", а своим педагогам и наставникам - за бесценные знания и умения. "Здесь, в Георгиевском зале Московского Кремля, на стенах которого высечены имена героев нашего Отечества, от имени всех выпускников заверяю вас, товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, что каждый из нас готов и будет беззаветно служить Отечеству, с честью выполнять воинский долг и отстаивать интересы государства. Мы оправдаем ваше доверие и доверие народа России, обеспечим надёжную защиту Родины, продолжим славную историю нашего отечества и его Вооружённых сил", - добавил Токарев.

https://ria.ru/20230616/banderovtsy-1878732798.html

https://ria.ru/20230608/simvolika-1877094237.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр