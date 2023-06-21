https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба - РИА Новости, 21.06.2023
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба
Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:40
2023-06-21T15:40
2023-06-21T15:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, заявил выпускник академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Токарев. "Как и более 80 лет назад, нацизм поднял голову и пытается повелевать миром. Мы этого не допустим, дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, ратность и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны", - сказал Токарев на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений. По его словам, выпускники военных вузов получили прочные знания оперативного искусства и военной стратегии, а также твёрдые умения применения современного вооружения и военной техники. Многие из педагогов приобрели боевой опыт в условиях современного вооружённого противостояния в ходе специальной военной операции, отметил Токарев. Он выразил Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу глубокую признательность за созданные условия для "обучения науке побеждать", а своим педагогам и наставникам - за бесценные знания и умения. "Здесь, в Георгиевском зале Московского Кремля, на стенах которого высечены имена героев нашего Отечества, от имени всех выпускников заверяю вас, товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, что каждый из нас готов и будет беззаветно служить Отечеству, с честью выполнять воинский долг и отстаивать интересы государства. Мы оправдаем ваше доверие и доверие народа России, обеспечим надёжную защиту Родины, продолжим славную историю нашего отечества и его Вооружённых сил", - добавил Токарев.
https://ria.ru/20230616/banderovtsy-1878732798.html
https://ria.ru/20230608/simvolika-1877094237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба
Генерал-майор Токарев: нацизм поднял голову, но российские военные дадут ему отпор
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, заявил выпускник академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Токарев.
"Как и более 80 лет назад, нацизм поднял голову и пытается повелевать миром. Мы этого не допустим, дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, ратность и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны", - сказал Токарев на встрече президента РФ Владимира Путина
с выпускниками высших военных учебных заведений.
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По его словам, выпускники военных вузов получили прочные знания оперативного искусства и военной стратегии, а также твёрдые умения применения современного вооружения и военной техники. Многие из педагогов приобрели боевой опыт в условиях современного вооружённого противостояния в ходе специальной военной операции, отметил Токарев.
Он выразил Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу
глубокую признательность за созданные условия для "обучения науке побеждать", а своим педагогам и наставникам - за бесценные знания и умения.
"Здесь, в Георгиевском зале Московского Кремля, на стенах которого высечены имена героев нашего Отечества, от имени всех выпускников заверяю вас, товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, что каждый из нас готов и будет беззаветно служить Отечеству, с честью выполнять воинский долг и отстаивать интересы государства. Мы оправдаем ваше доверие и доверие народа России, обеспечим надёжную защиту Родины, продолжим славную историю нашего отечества и его Вооружённых сил", - добавил Токарев.
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