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Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба - РИА Новости, 21.06.2023
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба
Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:40
2023-06-21T15:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, заявил выпускник академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Токарев. "Как и более 80 лет назад, нацизм поднял голову и пытается повелевать миром. Мы этого не допустим, дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, ратность и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны", - сказал Токарев на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений. По его словам, выпускники военных вузов получили прочные знания оперативного искусства и военной стратегии, а также твёрдые умения применения современного вооружения и военной техники. Многие из педагогов приобрели боевой опыт в условиях современного вооружённого противостояния в ходе специальной военной операции, отметил Токарев. Он выразил Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу глубокую признательность за созданные условия для "обучения науке побеждать", а своим педагогам и наставникам - за бесценные знания и умения. "Здесь, в Георгиевском зале Московского Кремля, на стенах которого высечены имена героев нашего Отечества, от имени всех выпускников заверяю вас, товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, что каждый из нас готов и будет беззаветно служить Отечеству, с честью выполнять воинский долг и отстаивать интересы государства. Мы оправдаем ваше доверие и доверие народа России, обеспечим надёжную защиту Родины, продолжим славную историю нашего отечества и его Вооружённых сил", - добавил Токарев.
https://ria.ru/20230616/banderovtsy-1878732798.html
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные дадут отпор нацизму, заявил выпускник Академии Генштаба

Генерал-майор Токарев: нацизм поднял голову, но российские военные дадут ему отпор

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Нацизм пытается повелевать миром, но российские военные, в том числе выпускники военных вузов, дадут ему отпор, они готовы ценой жизни защищать интересы России, заявил выпускник академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Токарев.
"Как и более 80 лет назад, нацизм поднял голову и пытается повелевать миром. Мы этого не допустим, дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, ратность и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны", - сказал Токарев на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений.
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По его словам, выпускники военных вузов получили прочные знания оперативного искусства и военной стратегии, а также твёрдые умения применения современного вооружения и военной техники. Многие из педагогов приобрели боевой опыт в условиях современного вооружённого противостояния в ходе специальной военной операции, отметил Токарев.
Он выразил Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу глубокую признательность за созданные условия для "обучения науке побеждать", а своим педагогам и наставникам - за бесценные знания и умения.
"Здесь, в Георгиевском зале Московского Кремля, на стенах которого высечены имена героев нашего Отечества, от имени всех выпускников заверяю вас, товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, что каждый из нас готов и будет беззаветно служить Отечеству, с честью выполнять воинский долг и отстаивать интересы государства. Мы оправдаем ваше доверие и доверие народа России, обеспечим надёжную защиту Родины, продолжим славную историю нашего отечества и его Вооружённых сил", - добавил Токарев.
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