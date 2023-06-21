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СМИ: Британия и Франция допускают скорое вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2023
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23:52 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/nato-1879689804.html
СМИ: Британия и Франция допускают скорое вступление Украины в НАТО
СМИ: Британия и Франция допускают скорое вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ: Британия и Франция допускают скорое вступление Украины в НАТО
Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:52
2023-06-21T23:52
в мире
украина
владимир зеленский
нато
йенс столтенберг
киев
россия
катрин колонна
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке, сообщает телеканал Sky News.Согласно главе МИД Британии Джейму Клеверли, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно дал понять союзникам, что "многие требования" плана действий по членству (ПДЧ) для Киева уже выполняются. "Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что в предложении Финляндии и Швеции этого не требовалось и что украинцы продемонстрировали свою приверженность реформам", - приводил телеканал слова Клеверли. Глава МИД Франции Катрин Колонна также считает, что ПДЧ может и не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс. "Возможно, нам не потребуется механизм ПДЧ", - добавила она. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянуд о позиции блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230620/nato-1879444636.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, киев, россия, катрин колонна
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг, Киев, Россия, Катрин Колонна
СМИ: Британия и Франция допускают скорое вступление Украины в НАТО

Sky News: Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке, сообщает телеканал Sky News.
Согласно главе МИД Британии Джейму Клеверли, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно дал понять союзникам, что "многие требования" плана действий по членству (ПДЧ) для Киева уже выполняются.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
НАТО намерена принять многолетний пакет помощи Украине
Вчера, 11:21
«
"Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что в предложении Финляндии и Швеции этого не требовалось и что украинцы продемонстрировали свою приверженность реформам", - приводил телеканал слова Клеверли.
Глава МИД Франции Катрин Колонна также считает, что ПДЧ может и не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс. "Возможно, нам не потребуется механизм ПДЧ", - добавила она.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянуд о позиции блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СМИ: НАТО продолжает провоцировать Россию на фоне провала ВСУ
20 июня, 20:33
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергКиевРоссияКатрин Колонна
 
 
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